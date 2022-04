Investiga CEDH agresión a periodista del Diario

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

El periodista Javier Mendoza, perteneciente a la casa editorial del Diario de Chiapas, acudió este miércoles ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para presentar su denuncia por las agresiones que sufrió por parte autoridades de seguridad del Ayuntamiento capitalino, donde incluso se bloqueó el oficio periodístico.

El comunicador dio a conocer que su queja quedó registrada con el número de expediente CEDH/672/2020, lo que implica que en los próximos días se tendrá respuesta por parte de esta Comisión para saber qué medidas se podrían tomar.

En entrevista, el reportero lamentó que autoridades como las que hoy representa Carlos Morales, sigan con una actitud de cerrazón ante el trabajo periodístico, y que busquen evitar que la gente se informe ante los diversos sucesos que se presentan en la capital chiapaneca, afirmando que agrediendo a periodistas no se calla la verdad.

Y es que el pasado lunes 24 de agosto, Javier Mendoza acudió a cubrir un suceso en la 4° Oriente y 5° Sur, donde un peluquero perdió la vida, por lo que se dispuso a realizar una transmisión en vivo para dar fe de este hecho; sin embargo, al arribar al lugar e identificarse como reportero del Diario de Chapas, inició el hostigamiento.

“Llegué al lugar y empecé a grabar, estaban los policías y nada había pasado; sin embargo, cuando me identifiqué es cuando empezó todo este alboroto y donde me agredieron verbalmente y sobre todo con empujones, con la intención de que no se documentara esta noticia”, expresó.

Cabe señalar que un hombre vestido con camisa azul y pantalón negro, inició a amedrentar al comunicador, incluso amenazándolo de llevarlo como supuesto testigo, lo que habla que buscó intimidarlo en la labor periodística.

De esta forma, tanto el gremio periodístico, y la dirección general del Diario de Chiapas que encabeza Gerardo Toledo Coutiño, respaldaron a Javier Mendoza, y lamentaron que funcionarios como Carlos Morales sigan amagando a la prensa que lo critica y da fe de la pésima administración que encabeza.