La Policía es del pueblo: Rutilio

M de R / Diario de Chiapas

En la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que hoy en Chiapas se respeta y dignifica la profesión policial, cuya única misión es servir y proteger a la sociedad, por lo que al inicio de su administración, instruyó retirar a más de 800 policías que estaban al servicio de particulares y funcionarios, así como de sus familiares, y que, en ocasiones, eran utilizados para cuidarlos en sus borracheras o, incluso, limpiar baños.

Explicó que estos lujos de unos cuantos generaban un gasto superior a 100 millones de pesos al año, pues se les pagaban viáticos, hoteles, gasolina para automóviles del Estado, lo que, manifestó, era injusto en una entidad pobre económicamente y con tanta necesidad. “La seguridad de Chiapas ha mejorado porque tenemos más policías cuidando al pueblo y no a holgazanes. Que se escuche bien y que se oiga lejos, no hay ningún policía al servicio de particulares y mucho menos de ningún funcionario público”.

El mandatario refirió que desde su toma de protesta, se dio paso a una nueva cultura de seguridad, respeto, convivencia pacífica y paz social, por ello sostuvo que ante el incidente aislado del pasado sábado, donde se involucraron sus familiares y un elemento de policía privada, ha solicitado a las autoridades que se investigue para que no haya impunidad y prevalezcan la razón y la justicia.

“He pedido respetuosamente al Poder Judicial y Fiscalía General del Estado, que hagan las investigaciones para que nadie quede impune. Se acabó y quedó en el pasado el abuso de autoridad, tráfico de influencias, nepotismo y las parafernalias. Vivimos una época nueva, de respeto y lealtad al pueblo. Nada al margen, ni por encima de la ley, quien lo haga se enfrentará a la justicia”, apuntó.

Al compartir los datos del Cuadernillo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que mes con mes recopila información por entidad federativa en materia de seguridad, Escandón Cadenas detalló que en incidencia general delictiva, Chiapas está en el cuarto lugar de menos delitos cometidos a nivel nacional, y segundo lugar en menor número de delitos de alto impacto.

“Hemos bajado considerablemente desde el año pasado y esa es la respuesta de la Mesa de Seguridad que trabaja comprometida, con honestidad y responsabilidad, pero sobre todo, con lealtad al pueblo, por eso hay resultados que privilegian sus intereses legítimos. Sintamos el honor de servir a la patria y a Chiapas, el orgullo de que somos leales, defendiendo lo más importante que es la integridad, la vida y bienes de la gente”, acotó.

Recalcó que quien no entienda que el servicio público es de amor al pueblo, no tiene nada qué hacer ahí, ya que primero está la obligación por la ley, la justicia y la convicción. De esta forma, reconoció la coordinación entre instancias y el respaldo de la Federación: “Vamos muy bien pero no es trabajo de un día, es una tarea permanente, seria y con cariño a las y los chiapanecos. Agradezco este acompañamiento porque Chiapas nos necesita”.

En otro momento, el jefe del Ejecutivo del estado informó que, aunque la entidad está saliendo de la cresta de contagios de COVID-19, es fundamental mantener las recomendaciones de los especialistas de la salud, hasta en el hogar, como única medida para cuidarse, evitar riesgos a los seres queridos y, también, ayudar al personal médico que trabaja de manera profesional y con el corazón en la atención a los pacientes.

“Estamos juntos todos los días auxiliando al pueblo chiapaneco. Trabajamos con honestidad en el uso de los recursos públicos; hay medicinas, insumos y clínicas especializadas en enfermedades respiratorias de primer nivel, por lo que no permitiremos que el COVID-19 vuelva a agarrar fuerza. Lo único que debes hacer es cuidarte”, concluyó.