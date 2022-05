La triste y lamentable historia de Rolando

La imprudencia y la injusticia tienen en el abismo a un joven emprendedor; a punto está de perder sus piernas si no es operado de emergencia; su familia no tiene dinero y el culpable, detenido, no le brinda apoyo

Janet Hernández Cruz/Diario de Chiapas

Rolando Santiz Gómez, de 21 años de edad, es un joven tseltal del barrio Tzak’inal II, de la comunidad Yochib, Oxchuc, quien salió desde muy corta edad en busca de una mejor condición de vida, estableciéndose en San Cristóbal de Las Casas.

A su llegada a esta ciudad, se empleó en varios oficios, como vendedor de dulces y en cocinas económicas, le hacía de todo desde barrer hasta lavar trastos, pero en últimas fechas debido a la pandemia su empleadora tuvo que sacar su negocio rodante, especializándose en tacos, quien, a decir de sus clientes, Rolando les brindaba una buena atención.

El 16 de enero, como todos los días, se encontraba puntual laborando en la esquina 5 de Febrero y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la ciudad, con su unidad de venta de tacos denominada “El Chingón”, cuando a eso de las 02:40 de la madrugada fue arrollado cuando despachaba con todo y su unidad, por un conductor ebrio, quien manejaba a exceso de velocidad una camioneta roja Nissan, tipo X- trail de color roja.

RODRIGO, EN ESTADO DE EBRIEDAD, EL RESPONSABLE DE LA TRAGEDIA

El sujeto de nombre Rodrigo, de 42 años, se impactó primeramente con un taxi, de tal fuerza que chocó con la unidad donde se encontraba Rolando, quien salió disparado por el encontronazo, con las dos piernas fracturadas, éste fue auxiliado por las personas que se encontraban en el lugar, quienes al escuchar sus quejidos lo levantaron y lo sentaron a la orilla de la banqueta, en espera de los paramédicos.

SIN DINERO, URGE SER INTERVENIDO

Con la ayuda de los cuerpos de auxilio, Rolando fue ingresado en el Hospital de Caridad, pero al no contar con los recursos para su atención médica, se vieron obligados a sacarlo y llevarlo al Hospital de las Culturas.

Desde donde permanece internado, recibiendo atención al alcance de la institución, pero requiere ser intervenido quirúrgicamente, pues sus piernas necesitan una reconstrucción con placas y tornillos. Rolando únicamente tiene la visita de sus padres y hermanos, quienes lo auxilian y están atentos a los requerimientos médicos.

Afuera del hospital se encuentran sus hermanos Fidencio y Federico Santiz Gómez, Vicente y María, padres de Rolando, quienes solicitan a través del Diario de Chiapas el apoyo de la ciudadanía para que donen sangre.

“Estamos solicitando donadores de sangre, ocupamos 12, no importa el tipo porque aquí tienen y solo se haría como un tipo intercambio, se tienen que presentar al Hospital de Las Culturas, a las 7 de la mañana, con su credencial, la cita es el próximo miércoles”, dijo Fidencio.

LA TERRIBLE NOTICIA

Narró que la terrible noticia lo recibieron al otro día a eso de las 8:00 de la mañana, ya que en el lugar donde viven no hay señal telefónica, “una persona de aquí fue y llamó a un teléfono público, otra llegó avisarnos hasta mi casa, nos enteremos a las 8:00 de la mañana cuando íbamos a la iglesia”.

Agregó que desconoce el tiempo que llevaba laborando en la unidad de venta de tacos, “mi hermanito cambiaba de trabajo, tiene 21 años y es soltero”.

EL RESPONSABLE NO HA DADO LA CARA

Señaló que desconoce cuál es la situación jurídica de la persona que lo atropelló, pero aseguró que ese asunto lo está atendiendo la propietaria del carrito tacos “El Chingón”, quien desde el primer momento ha cubierto los gastos médicos de su empleado.

Expresó que todas las mañanas su hermano recibe sus medicamentos y el lavado mecánico de sus piernas, para que no se les infecten y pueda ser operado. “Estamos afuera del Hospital, no permiten visitas, solo un familiar puede hacer guardia”.

Fidencio, a quien se le ve cansado y preocupado al igual que sus demás familiares, agradeció las atenciones y el apoyo económico de la ciudadanía que ha acudido hasta donde están para entregarles la ayuda, así como a todos los médicos y enfermeras por el cuidado que le brindan a su hermano. Del responsable, nada saben ni se ha acercado a ellos para ayudarlos. “No, no ha dado la cara”, dijeron.

IMPLICADO EN LA DESGRACIA, DETENIDO

Su situación no ha cambiado nada, a pesar de que la Fiscalía General del Estado detuvo al presunto responsable de la desgracia de Rolando; el fin de semana fue vinculado a proceso por los delitos de lesiones, daños y ataques a las vías de Comunicación de San Cristóbal.

La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Altos, informó que en audiencia y luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa, el Juez de la Causa dictó auto de Vinculación a Proceso en contra del referido imputado, concediendo un plazo de investigación complementaria de 45 días e imponiendo como medida cautelar la Prisión Preventiva Justificada.