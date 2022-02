Marchas en apoyo a Mariana

Javier Mendoza / Diario de Chiapas

La indignación colectiva enmarcada por los hechos ocurridos en Nueva Palestina, municipio de Ocosingo el pasado jueves, en donde fue hallado el cuerpo sin vida de Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos, continuaron con la marcha de indignación por parte de estudiantes y sociedad civil que salieron del Parque Bicentenario hacia la Facultad de Medicina Humana C-II, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Familiares de la joven Mariana, fueron apoyados por un sinnúmero de personas que han mostrado total indignación por cómo se dieron los hechos, ya que, señala la madre de Mariana que la joven había reportado ante las autoridades académicas y con la gente de la clínica que un sujeto que labora en el lugar donde llegó a realizar su residencia, la acosaba constantemente.

La madre de Mariana dijo ante los medios de comunicación, que, a pesar de haber expuesto el caso de acoso, a la joven Sánchez Dávalos, lo único que le comentaron fue que iban a cambiarla de lugar de residencia, solo en caso de que le pasara algo; la joven buscaba irse a Teopisca, pero no fue positiva su petición.

“El sujeto este, entró a su cuarto, forzando puertas y todo, y la jefa de la clínica en donde la mandaron, lo único que hizo fue darle unos tamales y que viniera aquí dos, tres días y que lo iban a correr”.

Al cuestionarle, si esta persona que intentó en primera instancia agredir a Mariana era médico, la madre de la joven señaló que sí, y que este sujeto ya tenía antecedentes de hacer lo mismo con otras residentes.

“Entonces la jefa de ahí, no recuerdo su nombre; lo que hizo… le pregunté a Mariana ya lo corrieron, y me dice, mamá, no me lo vas a creer, solamente lo cambiaron de turno, y está ahí cerca; cómo es posible que teniendo antecedentes este sujeto, sigue laborando ahí, cuando mi hija se quejaba que este sujeto llegaba borracho y es cuando se pasaba del acoso que estaba haciendo”, mencionó.

Por su parte, los jóvenes estudiantes de la Facultad de Medicina Humana C-II, leyeron un comunicado en donde expresaron la inconformidad en contra de Ana María Flores García, directora de la Facultad de Medicina de Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, pidiendo su destitución inmediata y la de Carlos Alberto López Jiménez, encargado de asignar plazas para realizar el servicio social.

En la cual dieron a conocer que harán un paro “de carácter inmediato e indefinido de actividades, con el fin de exigir justicia en la resolución del caso de la Medico Pasante del Servicio Social (MPSS), Mariana Sánchez y que se tomen las acciones correspondientes en contra de quienes habrían hecho caso omiso a sus denuncias”.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), ha señalado que, en el marco del desahogo de los trabajos de investigación, en la búsqueda del esclarecimiento del hecho ocurrido en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, el pasado 28 de enero del presente, donde perdiera la vida Mariana “N”, la dependencia de justicia, señala que las diligencias se desarrollan con total apego a derecho y perspectiva de género.

La dependencia informó que la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, que atrajo la carpeta de investigación, realiza las diligencias pertinentes haciéndose llegar de los datos de prueba necesarios para esclarecer el hecho.

Marchas se extendieron

Janet Hernández Cruz/José Cancino/Diario de Chiapas

Alrededor de 150 personas entre estudiantes, padres de familia e integrantes de colectivos, marcharon la tarde de este domingo en San Cristóbal de Las Casas, para exigir justicia en el caso de Mariana y que este feminicidio no quede impune.

“No fue suicidio fue feminicidio, ¡Justicia para Mariana!, ¡El silencio es cómplice! ¡Unach feminicida!, ¡Todas somos Mariana¡, ¡Ni una menos!, ¡Alto al feminicidio en Chiapas!, fueron algunas de las consignas plasmadas en las pancartas que portaban.

En rueda de prensa, una de las activistas señaló que esta marcha fue para pedir justicia para Mariana y para los demás casos de feminicidios que se han registrado en el estado de Chiapas y en San Cristóbal de Las Casas.

Así también hicieron un llamado a las instituciones educativas del nivel superior a que activen los protocolos de atención en cuanto a la violencia de género y a que atiendan los diferentes casos de acosos que se han denunciado.

En una sola voz, las mujeres activistas dijeron que sus familiares de Mariana no están solos; “les decimos a sus familiares que no están solos, todos somos Mariana, los estamos acompañando y lamentamos mucho lo sucedido”.

ALUMNOS DE TAPACHULA TAMBIÉN PROTESTARON

Mientras que, en Tapachula, estudiantes de la Licenciatura en Medicina, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), protestaron para exigir a las autoridades estatales se esclarezca la muerte de la alumna Mariana, quien fuera hallada muerte en un cuarto en la comunidad Nueva Palestina, de Ocosingo.

Los alumnos montaron un altar a manera de protesta afuera de las instalaciones del campus de medicina, localizado en la 4° Sur de la localidad, donde colocaron veladoras y pancartas para exigir justicia y la detención de los responsables.

Después, el contingente integrado por unas 80 personas, se trasladó en una caminata que los llevó desde el sur de la ciudad al parque central Miguel Hidalgo, donde permanecieron por más de una hora, en exigencia al gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Salud, para que no deje sin esclarecer este atroz hecho al que han denominado un crimen.

Los alumnos pidieron que se den garantías de educación y seguridad a los que integran esta casa de estudios en Chiapas, ya que el suceso en el que la alumna denunció abuso sexual, había permanecido impune hasta su muerte.

“Necesitamos llegar hasta las últimas consecuencias en este caso de asesinato que se ha perpetrado, queremos justicia para Mariana, porque ahorita fue ella y después puede ser cualquiera de nosotros”, señalaron los estudiantes.

Los alumnos guardaron silencio por varios espacios para dar a conocer su postura de luto en torno al deceso de la universitaria.