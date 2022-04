Me jubilo por completo en 2024: AMLO

Agencias / Diario de Chiapas

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que al finalizar su sexenio en 2024 se retirará por completo de la vida pública y se dedicará a escribir, y aseguró que está contento porque en su movimiento ya hay relevo generacional.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que sus adversarios tienen problemas porque no cuentan con cuadros, a diferencia de los hombres y mujeres que, manifestó, integran su movimiento de la Cuarta Transformación.

“Estoy contento porque ya hay relevo generacional, si el pueblo lo decide y el creador lo decide, yo estoy hasta el 24. Ahí sí, a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Estoy haciendo un trabajo me estoy preparando psicológicamente para eso, ya tomé la decisión de para alejarme por completo, voy a escribir. Tengo un libro pendiente del pensamiento conservador en México…”, detalló.

Indicó que se dedicará a escribir un libro sobre el conservadurismo que le llevará por lo menos tres años.

– “¿La transformación no termina con Obrador?”, se le cuestionó.

– “No, entonces me alejo por completo y ese ese libro me va a llevar como tres años”, dijo.