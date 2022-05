No hay condiciones para regresar a las aulas

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

El comunicador Carlos Z Cadena tuvo como invitada especial en el programa Z Digital a la multireconocida María Elena Brindis Rodríguez, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familias, que habló sobre la capacidad de Chiapas para el retorno a las aulas en medio de la pandemia por el COVID-19.

Las preguntas de Z Cadena se encaminaron en lo señalado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al insistir en el regreso a las aulas para evitar la exposición de los estudiantes a las pantallas electrónicas, para detener la deserción escolar y la falta de la socialización.

“Los niños están necesitados de estar con sus compañeros, pero ya se están habituando. Hice una encuesta a 400 personas y la moría me dijeron: no estamos en condiciones de regresar”, dijo Brindis Rodríguez.

Explicó según lo hablado con representantes de padres y madres de familia de otras entidades, se necesita tener “las tres v” para volver: estar en verde del semáforo epidemiológico, vacunas para todos y voluntad para seguir adelante.

Recordó que en una escuela no sólo tienen contacto docentes y alumnos, también directores, administrativos, intendencia, vigilantes, y es imposible permanecer con el cubrebocas puesto durante todo el día por el riesgo del gas carbónico.

En los estados donde prevén regresar tras la Semana Santa, dijo “bajo su conciencia va a quedar si los niños se contagian”.

Si se inician cadenas de transmisión de coronavirus en los institutos escolares, los menores también contagiarán a sus familiares, explicó, incluso a personas cercanas que pertenecen a los grupos vulnerables.

“Claro que Chiapas no está en condiciones porque las personas no están vacunadas y pueden tener el virus sin saberlo. Que gaste el gobierno, que emplee toda la lana para las vacunas y no digo si no todos vamos a estar felices, libres, tranquilos y por supuesto, con sana distancia”, mencionó.

Para la presidenta de la asociación, es preferible perder uno o dos años de estudios que morir en el intento de regresar a las clases presenciales.

“Los maestros tampoco están condiciones ni quieren regresar todavía, les prometieron que las escuelas serían desinfectadas para tener todas las condiciones y eso no ha pasado. No hay agua en las escuelas, qué está pasando. No mintamos, hagamos las cosas bien, seamos responsables, le metamos pasión a nuestro trabajo”, sostuvo.

