No llegó la ayuda a Viva Cárdenas, San Fernando

El Ayuntamiento que encabeza Juan Antonio Castillejos Castellanos no apoyó a los familiares de los niños que murieron hace dos meses por alud de tierra; no hay material para reconstruir la vivienda

Enrique Buenrostro / San Fernando

Cincuenta y cinco días después de la tragedia que enlutó la familia de don Manuel Feliciano Gómez, el abuelo de tres pequeños que quedaron sepultados por un alud de tierra, sigue a la espera de ayuda para la reconstrucción de su vivienda que le prometió el gobierno municipal de Juan Antonio Castillejos Castellanos.

Mary Montejo Méndez, la joven madre de dos de los menores fallecidos, relata “a la fecha no hay dónde vivir, prometieron apoyo, pero nada, quedamos con la deuda del pago de las cajas, apenas abonamos, pero no alcanzamos a pagar; nos prometieron ayuda para curar las secuelas, pero no hay nada, de nada”.

Narra que tuvo que llevarse a otros dos hijos a su pueblo natal, en el municipio de Chilón, para “olvidar, para que se distraigan” ante este acontecimiento pues el apoyo psicológico y material no llega.

Don Manuel, llora la muerte de sus nietos, su nuera y su esposa desde aquel 5 de julio. En su tristeza recuerda que su familia vino de los Alto de Chiapas hace nueve años a vivir a Viva Cárdenas y tratar de salir adelante; pero la tragedia los alcanzó.

“Ahora no tenemos nada, vivimos en un cuarto prestado. Estoy tratando de levantar la casa, pero no se puede, los apoyos ofrecidos no llegan para reconstruir la vivienda”, dijo al tiempo de que sus lágrimas empezaron a rodar sobre sus mejillas.

Entrevistado justo en el Día del Abuelo, don Manuel cuenta que no tiene para pagar el resto de las cajas donde se enterraron a los niños y a su nuera. El Ayuntamiento de San Fernando los apoyó con 5 mil 500 pesos para la carrosa.

“Con lo que nos cooperaron, apenas tuvimos para pagar 9 mil pesos para los ataúdes; no hay dinero, estamos endeudados y con una gran pena que guardamos en el corazón”.

En el terreno donde perdieran la vida su nuera Mary Yovany Hernández, y los niños Erick Feliciano Hernández, así como Diosmar y Juan Adrián Feliciano Montejo, sólo queda como rastro un montículo de palos y láminas que pudieron rescatarse.

También hay unos 100 bloques de cemento y grava triturada que don Manuel ha logrado comprar, pero no puede reconstruir su vivienda debido a que no hay para cemento, armes y varilla.

Jesús Saraos López, integrante de la asamblea ejidal, hizo hincapié en que, si alguna autoridad tiene la oportunidad de apoyar, él, sus hijos y algunos pobladores del barrio San Miguel, están dispuestos a poner la mano de obra para que se edifique la casa y la familia tenga donde vivir.

“Nosotros, aunque quisiéramos no podemos apoyar pues apenas hay trabajo y cuando lo tenemos ganamos 180 pesos al día, no alcanza, apenas para comer. Apelamos a la bondad de la autoridad”, dijo.

El Ayuntamiento prometió 15 láminas que tampoco llegaron. Para ello la autoridad municipal le exige sacar el INE con residencia en Viva Cárdenas, San Fernando, pero don Manuel se ha negado por un apoyo mínimo que recibe de un programa federal y porque no tiene para los pasajes del colectivo.

En este caso, ni el alcalde reelecto Juan Antonio Castillejos Castellanos ha ofrecido a brindarles ayuda. “Seguimos a la espera a ver si tenemos el apoyo de alguna autoridad del gobierno del estado, no sé, de quien sea”.

Don Manuel recuerda que su esposa, salvó la vida de los pequeños hijos de Mary, su otra nuera, Nairobi y José Manuel. Aunque no es consuelo.