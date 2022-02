Pandemia acorrala a los religiosos

• En la zona Altos dos diáconos y dos religiosas

• Diócesis de Tapachula reporta 15 contagiados

• Adventistas registran 275 muertos en el sureste

Marco Alvarado/Janet Hernández Cruz/Yolanda Rodríguez/José Cancino/ Diario de Chiapas

La Unidad de Investigación del Centro Católico Multimedial, al presentar su décimo tercer reporte sobre los clérigos y religiosos fallecidos en México, por la pandemia de covid-19, informó que entre el 21 de noviembre y el 10 de enero de 2021, fallecieron cuatro obispos, 128 sacerdotes, ocho diáconos y cinco religiosas.

Este reporte, que hace un seguimiento puntual al impacto de la pandemia en las comunidades religiosas católicas del país, reconoció que durante el periodo de análisis “la pandemia tuvo uno de los peores capítulos en su evolución”.

De estas cifras, dos diáconos permanentes y dos religiosas de la región Altos de Chiapas han fallecido, señaló el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.

En entrevista, dijo: “Si Dios nos concede la vida pues sepamos vivirla y usarla no de manera egoísta, cuidando a los demás, la misma cuarentena ha causado problemas en los núcleos familiares, ese encierro no deja de causar ansiedad, estar encerrados y en espacios pequeños, cuando no hay comunicación en la familia esto se resiente más, es una invitación a que se conozcan más, se quieran y se lo manifiesten”.

Monseñor refirió que están celebrando la pascua de Tatic Samuel Ruiz García “o sea su muerte y su resurrección, así como el testimonio de su trabajo de 40 años como obispo en la Diócesis sobre todo en el tercer sínodo, lo cual dio lugar al Plan Diocesano de Pastoral”. Destacó que no se hará la peregrinación tradicional de cada año que se hace el 25 de enero, únicamente una celebración eucarística, cuidando la sana distancia.

QUE MIGRANTES SE CUIDEN, PIDE OBISPO

“Cuidar lo más posible y que cuiden a los suyos, sobre todo si viajan con personas frágiles: niños o adultos mayores, ellos mismos van cruzando en grupos que están con mucha cercanía, muchas regiones y van a entrar en contacto con muchas personas, de por sí es difícil un cruce que lleva muchos meses por todo el territorio, más con esta situación de repunte de pandemia, ellos se arriesgan, nos toca nuestro espíritu humano y cristiano, sin rechazarlo”, expresó el obispo.

Abordó el tema de los migrantes que están llegando a territorio mexicano, tras indicar que la parroquia de Tapachula, se ha mostrado generoso, la población diocesana, y en esta ciudad también hay casas de migrantes que están apoyándolos.

El prelado indicó que los migrantes que llegan a San Cristóbal, los llevan a la casa, “me dicen a veces 80, 100, 150, cuando era ausencia de pandemia llegaban más de 100, ahorita es diferente porque es dependiendo la capacidad de la casa, la casa era rentada y la pidieron, están ahorita provisional en otra, en lo que se construye otra”.

15 CONTAGIOS EN TAPACHULA

Por otra parte, la Diócesis de Tapachula dio a conocer que, al menos, 15 sacerdotes de esta congregación dieron positivo a covid-19 desde noviembre de 2020 a la fecha.

El último de los casos, el obispo de Tapachula, monseñor Jaime Calderón Calderón, quien dio positivo al virus, pero su cuadro no agudizó y se encontraba en observación.

La mayoría de los contagios se dieron al interactuar los religiosos con personas contagiadas por covid-19, al momento de realizar oración y cuando se enfermó se encontraba grave de salud.

La Iglesia Católica en Tapachula y municipios del Soconusco ha reforzado sus medidas sanitarias para evitar más contagios de creyentes y obispos.

Las iglesias de la frontera sur han reanudado sus eucarísticas con cierto número de personas en los templos, también han suspendidos algunas festividades importantes como la celebración a la virgen de Guadalupe en la Villita, la feria y peregrinación de Candelaria en Tuxtla Chico, entre otras.

Pese a esto, los cultos a santos patrones y patronas de los pueblos de la frontera sur, se realizan al interior de los templos y sin exponer a contagios por la presencia de muchas personas.

El semáforo amarillo permite la celebración de cultos religiosos con determinado número de personas. En caso de regresar al rojo, tendrían que cerrar de nueva cuenta.

ADVENTISTAS

REPORTAN MÁS DE 200 MUERTES

En el caso de la iglesia protestante “Adventistas del Séptimo Día”, indica que, solo en el sureste mexicano, han muerto 275 creyentes como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

“Los líderes de la iglesia han contado 275 muertes de miembros. Entre los fallecidos hay dos empleados de la iglesia y un pastor jubilado”, precisa la información de este grupo religioso.

“Estamos atravesando un momento difícil ahora”, ha reconocido Ignacio Navarro, presidente de la iglesia en la Unión Mexicana de Chiapas.

Según informa esta iglesia, los pastores locales se han contactado por medio de mensajes por celular e internet para brindar consuelo a los familiares y a los miembros afectados por la pandemia.

Navarro mencionó: “Tenemos una cantidad considerable de miembros con síntomas de covid-19 muy evidentes, aunque esos casos aún no se han confirmado”.

Los líderes de la iglesia siguen teniendo cultos, seminarios y campañas de evangelismo virtuales, según Navarro.

Incluso con muchos miembros sin trabajo y sin la posibilidad de mantener a sus familias, siguen apoyando la misión de la iglesia por medio de sus diezmos y ofrendas.