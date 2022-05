Payasos viven de la limosna

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Ante la crisis por el COVID- 19, se siguen buscando alternativas por parte de los diversos sectores sociales, considerando que no todos tienen la misma oportunidad de trabajo y otros más simplemente alternativas para salir adelante, como lo es para los payasos, quienes afirman que aparte de estar en crisis, no ven para cuándo podrían tener la oportunidad de trabajar.

Tal es el caso del payaso “Lachito”, quien es originario del barrio del 5 de Mayo, ya que, al no haber oportunidades de trabajo, han tomado los ‘cruceros’ como escenarios, para que esto permita ganar unos cuantos pesos y llevar el sustento a sus casas.

Muchos de estos payasos son cabezas de familia, y lamentaron que no puedan trabajar para poder sostener a sus hijos y esposas, por lo que ahora aun con el riesgo que se vive siguen buscando la manera de salir adelante.

“Lachito”, payaso de la capital, dijo que desde muy temprana hora salen a las calles en compañía de su tío y de su sobrino, los dos payasos, para con esto conseguir algo de dinero, por lo que decidieron hacer figuras con globos y estas puedan ser vendidas, es decir, que les cooperen.

“Estamos en esta ocasión en la 15 Poniente Norte, en este crucero, para ver cuánto podremos reunir y con ello llevar algo de comer a la casa, sinceramente no tenemos apoyo de nadie ni el gobierno, ante la pandemia no podemos trabajar porque no nos dan la oportunidad”, expresó.

Señaló que no pueden acudir a fiestas, ni a plazas por la aglomeración de gente, pero están pidiendo el apoyo para que de alguna manera puedan trabajar.

Pidieron a la sociedad que si los ven les regalen una moneda, que les compren un globo y esto permita llevar el sustento diario.