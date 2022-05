Peligra ruta del Conejobús

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Operadores del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A de C.V. (Situtsa), mejor conocido como Conejobús, dieron de plazo para el próximo viernes 10 de julio para que se les pague la quincena pasada debido a que la empresa les suspendió el pago por falta de fondos.

Los afectados señalaron en un escrito dirigido a José Romeo Pedrero Miranda, gerente general de dicha compañía de autobuses, que, de no ver el pago reflejado, los 88 trabajadores suspenderán labores desde el 13 de julio próximo, tomando las instalaciones.

En el escrito indicaron que el transporte público es una actividad esencial, por lo que han estado trabajando a pesar de los riesgos que corren de contagio de Covid-19.

“Somos los únicos que cumplimos con las medidas para la prevención que la Secretaría de Movilidad y Transporte estableció, sabemos que, trabajando a la mitad de la capacidad de las unidades, por lo que el ingreso es bajo”, manifestaron.

Señalaron que sus sueldos son esenciales en esta época de pandemia, ya que muchos de los operadores tienen familias afectadas y necesitan el dinero para las medicinas, otros más para pagar rentas o simplemente las despensas semanales.

Al estar los operadores en esta situación tan precaria, y con la amenaza de parar el próximo lunes las unidades, han denunciado a José Rubén Cruz Aguilera, gerente de operaciones de Situtsa, de maltrato, ya que se dirige a ellos a mentadas de madre e insultos; además de amenazas por la situación que se vive actualmente en esta empresa.

Por esta razón, han pedido al gobernador del estado, Rutilio Escandón, a revisar a esta empresa de gobierno para que les brinden el apoyo, ya que como mencionaron, no sólo son un gremio esencial, sino que ponen en riesgo su vida y no es justo que no exista una remuneración por su labor.