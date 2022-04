Peregrinar marimbístico en tiempos de coronavirus

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Al sonido de la marimba es como tres intrépidos amigos salen a buscar el pan de cada día, pues afirman que con el Coronavirus la situación es bastante difícil.

Los integrantes de la marimba “La Niña del Roble”, que está conformada por Alberto, Enrique y Luis, son de la colonia Santa Ana y buscan salir adelante ante la adversidad que se ha generado por la pandemia en la capital y en todo el país, por lo que han decidido salir a ‘bailar con la marimba’.

Luis, el más joven de los integrantes, señaló que no hay trabajo, no hay cómo sostenerse económicamente, ya que las empresas y los negocios no están contratando, pero afirmó que desde muy pequeño se ha acompañado de este instrumento, al igual que los integrantes de esta agrupación, por lo que este es su sustento: la marimba.

Recorriendo hasta cuatro colonias al día es como estos temerarios de la música, pretenden salir adelante, ya que mencionan que hace falta qué comer en casa, por lo que han decidido salir a probar suerte -como en muchas ocasiones- en las colonias de la capital, para poder llevar el sustento a sus viviendas.

Afirmaron que el Covid-19 vino a frenar toda la economía y todo el trabajo, que prácticamente no hay, por lo que afortunadamente le dan “fuerte a la marimba”, por lo que hoy viven de esto.

“No hay trabajo, ni tampoco con las tocadas de la marimba, por lo que le estamos buscando, bailando con la marimba y recorriendo diversas colonias, para que la gente de buena voluntad nos pueda brindar una moneda”, manifestaron.

Mientras tocan la marimba, se puede ver que hacen uso del cubre bocas, que al tocar cada puerta y pedir la cooperación mantienen la sana distancia, ya que –dicen- le tienen miedo al Coronavirus, pero también le huyen al hambre, principalmente de sus familias, quienes dependen de ellos.

Por lo que hicieron un llamado a la sociedad tuxtleca a que los escuche, que si puede les brinde una moneda, que es su forma de vida, que de esta manera buscan lidiar con la cuarentena, que a ellos, no les permite quedarse en casa, aunque sí dijeron, están siendo precavidos para no poner en riesgo a nadie.

Esta es la forma en como estos intrépidos músicos se ganan la vida día a día en Tuxtla Gutiérrez y pretenden llevar comida y sustento a sus familias, así como salir adelante ante la adversidad que generó la emergencia sanitaria.