Ratifican triunfo del PVEM en San Cristóbal

Revoca la Sala Regional de Xalapa del TEPJF, la resolución del Teech que había anulado las elecciones en el municipio coleto; Juan Salvador Camacho anuncia que apelará en la Sala Superior el dictamen

Jeny Pascacio/ / Diario de Chiapas

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de las elecciones de San Cristóbal de Las Casas y ratificó a Mariano Díaz Ochoa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como presidente electo.

Durante la sesión pública, los magistrados revocaron las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech) con las que se declaró la nulidad de las elecciones del pasado 6 de junio luego de la impugnación del candidato de Morena, Juan Salvador Camacho.

El Pleno de la Sala determinó que, “contrario a lo señalado por el Teech, las irregularidades relacionadas con ocho casillas, mismas que no fueron contabilizadas no constituyen violación a la cadena de custodia de la totalidad de paquetes electorales entregados al Consejo Municipal, además de que tales hechos no pueden tomarse como graves ni suficientes como para afectar la votación recibida en las casillas restantes y, por ende, para anular la elección”.

Las ocho casillas corresponden al 3.4% del total instaladas, mientras que las 227 restantes, cuya votación sí fue computada, representan el 96.6% del total en el municipio, por lo tanto, la Sala dijo que no se puede viciar la decisión tomada por la mayoría de la ciudadanía votante.

“Tampoco fue correcto que el Teech declarara una afectación al principio de certeza por el hecho de que se abriera la bodega donde se encontraban resguardados los paquetes electorales, ya que ello tuvo una causa justificada”.

Explicaron que fue debido a la recuperación de cuatro paquetes, con medidas de seguridad tomadas y con la presencia de representantes partidistas.

Señalaron de erróneo que el Teech analizara “una causal de nulidad no invocada por los actores”, respecto a la violación al principio de equidad por la colocación de diversos espectaculares atribuidos a Mariano Díaz:

“Puesto que sobrepasó los límites de la suplencia de la queja, lo que se tradujo en una afectación al principio de congruencia. De ahí que lo correcto fuera revocar la sentencia reclamada”.

Tras el resolutivo de la Sala de Xalapa emitido la tarde de este miércoles, Juan Salvador Camacho publicó un video en su cuenta de Facebook donde declaró que acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral, “bajo ninguna circunstancia vamos a reconocer el resolutivo de la Sala de Xalapa si no de la Sala Superior”.

Agregó que conforme a derecho va a demostrar que los comicios en San Cristóbal de Las Casas fueron fraudulentos.

Días antes de este veredicto, Mariano Díaz Ochoa presentó el recurso de revisión correspondiente y se dijo convencido de que la Sala Regional de Xalapa revertiría la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Chiapas.

“Nadie le va a robar a San Cristóbal en la mesa lo que se ganó legítimamente en las urnas en la jornada electoral más pulcra, democrática y ejemplar que ha vivido nuestro municipio en mucho tiempo”.

El presidente electo de San Cristóbal agregó que se está convencido de actuar conforme a derecho y autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “estamos firmes y seguros, la justicia y la legalidad prevalecerán”.