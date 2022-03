Reiteran llamado a prevenir incendios

M de R / Diario de Chiapas

Desde el municipio de Villa Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Reunión sobre Prevención y Combate de Incendios Forestales de la Temporada 2020, en la que estuvieron presentes las y los presidentes municipales de las regiones Frailesca, Valles Zoque, Istmo Costa y Soconusco, y se hizo patente el compromiso de sumar esfuerzos para prevenir los incendios y proteger los recursos naturales, el entorno y la vida.

En ese marco, el jefe del Ejecutivo estatal fue preciso al exhortar de manera urgente a las y los alcaldes a que sean portavoces en las comunidades y ejidos para desplegar una gran campaña de información sobre el daño que ocasionan las quemas forestales y agropecuarias no solo en la riqueza natural y la salud de la gente más vulnerable sino también en la productividad del campo; son, dijo, siniestros no deseados y actualmente es un delito que se paga con cárcel y sin derecho a fianza.

“Desde esta región, les digo a los ayuntamientos que si de verdad quieren servir a su pueblo y que si desean hacer una política eficaz nos pongamos a prevenir los incendios forestales y a trabajar todas y todos de forma seria y responsable para que estos fenómenos no persistan, porque el daño es irreversible; lastimamos al planeta, se empobrece la tierra y, por ende, cada vez tenemos menos producción”, advirtió al señalar que esta es una obligación que todas y todos deben ejercer con responsabilidad como un tema de seguridad nacional.

Por ello, el mandatario precisó la importancia de que las autoridades municipales aterricen estas acciones de información y capacitación con las mujeres y hombres del campo para evitar el daño a la tierra y no exponer la vida de las y los combatientes, porque “no puede ser posible que permitamos autodestruirnos todos, no se trata de trabajar con mano dura sino de caminar por el sendero de la ley y respetar las normas jurídicas para prevenir el incendio y no poner en peligro a nadie”.

Al asegurar que su gobierno no escatimará esfuerzos y recursos para combatir y prevenir los incendios, Escandón Cadenas reconoció el trabajo comprometido de las instituciones estatales y federales, así como de las Fuerzas Armadas que contribuyen en estas tareas al tiempo de destacar la labor que se realiza desde las escuelas resilientes para fundar una nueva cultura de protección y de prevención. “Si no paramos esto, están condenadas las futuras generaciones a vivir en un clima y una tierra de desastre”.

En su participación, la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, dio a conocer que en 2019 Chiapas obtuvo el octavo lugar con 31 mil hectáreas afectadas por incendios forestales, por lo que invitó a formar los Centros Municipales de Control de Incendios Forestales, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Estos organismos locales, dijo, darán en primera instancia la atención debida a cada siniestro.

Tras presentar las estrategias de atención para esta temporada 2020, en la que pronostican altas temperaturas, menor precipitación pluvial y fuertes vientos, la funcionaria dijo que entre las principales causas de los fuegos que se registraron el año pasado, se encuentran las actividades agrícolas y pecuarias, por lo que adelantó que próximamente se lanzará una aplicación para que cada productor geoposicione su terreno y sepa a qué tipo de apoyos es posible acceder, sin embargo, si ese predio corresponde a una zona afectada por incendios, “no habrá ningún tipo de ayuda”.

Entre las obligaciones de los ayuntamientos, precisó, es que también cuenten con combatientes y brigadas comunitarias capacitadas, realicen un monitoreo de puntos de calor, perifoneo en las comunidades, promover la asesoría del uso del fuego y elaborar un mapa urbano regional, con el afán de fortalecer la colaboración interinstitucional y el extensionismo en las comunidades, en las que se sensibilice a la sociedad y se vigile la caza furtiva.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que para Chiapas la prevención de incendios es un desafío importante y en el que se va a responder con firmeza para revertir el mapa de calor y poner un alto a esta escalada muy grande de siniestros. “En este gobierno no estamos simulando, se aplica la ley y se restablece el Estado de derecho contra las invasiones y contra los que provoquen una quema que perjudique la integridad de la población”.

El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, precisó que mediante una política basada en la cultura de la prevención, se privilegia la coordinación y comunicación entre los tres órdenes de gobierno para cuidar el patrimonio y proteger la vida de la población. “Es trabajo de todos, por lo tanto, asumimos este compromiso, poniendo a disposición del pueblo nueve aeronaves para el monitoreo y rescate aéreo ante cualquier contingencia”.

Asimismo, dijo, se trabaja en la capacitación y concientización desde el ámbito local en los 124 municipios, para tener Comités Municipales de Protección Civil más profesionales y capacitados; así como el impulso del programa Escuela Resilientes.

En este tenor, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez resaltó que los recursos se entregan de manera directa a los productores y se vigila que el uso sea correcto. Explicó que los paquetes de insumos y herramientas se entregan en tiempo y forma, para lograr más y mejores cosechas, lo que se reflejará en la economía de las familias que viven y trabajan en el campo, “vamos a demostrar juntos entre los diferentes sectores agrícolas y agropecuarios y el gobierno que la misión de lograr el desarrollo y crecimiento del campo es posible”.

En tanto que las y los presidentes municipales de Villa Corzo, Adier Nolasco Marina; de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth; de Arriaga, José Alfredo Toledo Blas y Jiquipilas, Carlos Manuel Calvo Martínez, manifestaron la disposición de contribuir para que en sus municipios se lleve a cabo una agricultura sin quema, lo que es prioritario para fortalecer la producción y mejorar la economía de la gente. Destacaron la buena respuesta de las y los ejidatarios de participar en las tareas de reforestación y evitar que el campo se empobrezca. Asistieron: el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; Raúl Díaz Velázquez, en representación del director regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Adrián Méndez Barrera; el presidente de la Asociación Ganadera de Villa Corzo, Isel Vázquez Cruz; el coronel Rafael Regalado de la Cruz de la VII Región Militar Chiapas-Tabasco; el capitán Ángel Bernal Díaz de la XIV Zona Naval; la y el ingeniero combatiente, Adriana Ordoñez Espinoza y Juan Carlos Solórzano Guillén; entre otros.