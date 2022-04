Relevos deben ser pacíficos

Destaca consejero del IEPC, Oswaldo chacón, en entrevista con Diario de Chiapas, que quienes inician “no deben olvidar el gran compromiso adquirido con los electores, a ellos se deben y por ellos deben seguir trabajando”

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

El estado ya tuvo elecciones, ahora necesita de transiciones pacíficas, expresó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, en referencia al término del proceso electoral 2020-2021 y la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales este viernes 1 de octubre.

Durante una entrevista en el programa “Chiapas al Cierre”, que conduce Efrén Meneses, desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, el titular del órgano electoral local reconoció el desafío que representó haber organizado las elecciones de junio pasado, aun cuando muchos pensaban que no sería posible que los ciudadanos acudieran a las urnas.

“Fue, sin duda, una jornada difícil, desafiante porque estamos en un contexto de pandemia, pero mi reconocimiento es a los chiapanecos y chiapanecas que hicieron posible el proceso de votación más grande al que hayamos asistido en la entidad”, destacó.

Calificó la jornada del 6 de junio como un éxito de los ciudadanos, porque se logró una participación del 60 por ciento, en un momento de temor por los contagios de coronavirus, y pese a ello, el reporte de las autoridades sanitarias demostró que el día de la elección no provocó más contagios, lo que demuestra la efectividad en el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Más de 50 mil ciudadanos que estuvieron en las casillas, que contaron y cuidaron los votos son, en opinión de Chacón Rojas, los artífices de un proceso electoral confiable, con resultados legítimos, que contribuye al fortalecimiento de la democracia estatal.

“Los que inician funciones este viernes no deben olvidar el gran compromiso adquirido con los electores, a ellos se deben y por ellos deben seguir trabajando”.

Mencionó también la decisión del Congreso del estado, que este jueves aprobó la designación de Concejos municipales en seis municipios donde no fue posible instalar casillas.

Y aunque algunos institutos políticos adelantaron que podrían impugnar la decisión del Legislativo, al no convocar a nuevas elecciones en estas localidades, Chacón celebró que los habitantes de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, no hayan quedado al margen de tener autoridades a través de los concejales nombrados por el Poder Legislativo.

Por eso reiteró su llamado a que la transición en todos los municipios sea pacífica, porque eso demandan los ciudadanos.

“Tuvimos elecciones creíbles en un contexto de retos y conflictividad social, que no es nuevo en Chiapas, pero tuvimos un exceso de casillas que no pudimos instalar; en total 230, es algo que no debemos normalizar, al contrario, hay que atender las causas para que esto no ocurra en las próximas elecciones”.

El consejero presidente del IEPC envió un mensaje a los actores políticos del estado, para que no olviden su compromiso con la democracia; los ganadores tienen la oportunidad para estar a la altura de las promesas hechas, los que no fueron favorecidos con los votos, pueden seguir trabajando en el fortalecimiento político desde otras trincheras.

Al respecto, celebró que el modelo político mexicano permita que ganadores y perdedores estén sujetos a una renovación periódica: después del 6 de junio los ganadores y perdedores no lo serán para siempre.