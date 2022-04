Rueda a la deriva la SEF

Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

En seria incertidumbre se encuentra el personal de la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), ya que, según los trabajadores, se ha confirmado que una de sus compañeras se encuentra enferma de Covid-19.

En la redacción que hicieron llegar a esta casa editorial, señalaron como responsables al coordinador Hernán López Hernández, quien es el encargado directo de obligar a laborar al personal, y al director Gabriel Díaz Oliva, quien también obligó al personal de informática a ir a trabajar y a la contagiada, aun con el coronavirus activo en su cuerpo.

“Necesitamos respuestas, señor gobernador, ya hay una persona confirmada en SEF y estuvo laborando en las diferentes áreas, exigimos la renuncia inmediata del coordinador y del director de personal, quienes obligaron a ir a laborar al personal de informática y la ingeniera, quien no estuvo en cuarentena”, precisaron.

Además, señalaron a José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación, no sólo por no poner orden ante esta situación, también porque en las reuniones que han tenido con la plantilla trabajadora ha llegado en estado etílico, situación que no es nada profesional.

Los tres antes mencionados se mantienen en el ‘ojo del huracán’ al ser señalados como los principales partícipes de la venta de plazas docentes y administrativas.

“En esta Coordinación y Subsecretaría Federalizada del Estado de Chiapas, es tan grande la corrupción que en medio de la pandemia del Covid-19, se dieron a la tarea de elaborar órdenes de comisión para nuevas contrataciones, si hay un oficio a nivel nacional y estatal donde indica el secretario de Educación federal, Esteban Moctezuma y la secretaria estatal, Rosa Aidé Domínguez, la cancelación de trámites administrativos en oficinas centrales”, manifestaron.

En el documento explicaron cómo se ‘teje’ en el interior de la SEF una red de corrupción, en donde son varios los que sacan provecho de esta venta de plazas.

Uno de los señalados con mayor fuerza es Ramón Aquino, quien funge como particular de José Luis Hernández de León, (además de ser del equipo de trabajo del Ricardo Aguilar Gordillo y Eduardo Campos, ex secretarios de Educación en la entidad).

Ramón Aquino, señala el escrito, es el artífice de la venta de plazas, además de pedir dinero por los interinatos a los maestros; todo esto con contubernio y beneplácito del subsecretario.

“El subsecretario piensa que Ramón Aquino tiene mucha experiencia y no se equivoca, sí tiene experiencia, pero para vender plazas, pedir dinero a la gente que necesita interinatos y para, también, quedarse con la lista de los acreditados para no otorgar la plaza que se ganaron por su esfuerzo en el examen y dárselas a la gente que le paga bien, pero todo esto no es de ahora, tiene mucho tiempo que lo aprendió”, sindicaron.

Otro de los involucrados en este ‘chiquero’ de venta de plazas es Agustín Pérez Tapia, jefe de Trámite y Control de Secundarias Técnicas, quien señalan ha vendido plazas y daba interinatos en contubernio con su esposa, Ana Crystel, quien se adjudicó horas docentes y plaza administrativa en el nivel de generales, apoyada por la gente de Eduardo Campos.

Agustín Pérez Tapia es señalado de trabajar con Ricardo Aguilar Gordillo desde que éste último estaba en la delegación del ISSSTE como titular de dicho órgano de salud federal.

Pérez Tapia está en la SEF por apoyo de Ramón Aquino, quien insistió a Hernández de León para su contratación, él pasa los trámites de las plazas ya que se encuentra en un puesto estratégico en donde se maneja toda la información del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone).

Este lugar es perfecto para seguir vendiendo plazas, dando interinatos a la gente que le pague una buena cantidad; una de las que pertenece a este grupo de corrupción es la esposa de Ramón Aquino, quien se desempeña en el departamento de Filiación, donde controlan las plazas.

Este no es el único lugar en donde tienen contactos de corrupción, señala el escrito, ya que también tienen gente en pagos, cómputo, en los niveles educativos, la Dirección, la Subdirección y la misma Coordinación.

“Pero el grupo que saca toda la información para hacer las ventas de plazas es el que labora en el Departamento de Filiación; son lugares estratégicos donde está la gente de Ramón Aquino y Agustín Pérez”, indicaron.

La titular del Departamento de Filiación es Jhoana Bravo, quien maneja toda la información del Fone, además tiene manejo de información de las plazas (dice cuál plaza tiene recurso y cuál no, la que sabe si están vacantes estas plazas o no), con el apoyo de Laura Colmenero, quien manda la información de cómo están las plazas vacantes para venderlas o las que ya son bajas por jubilación o defunción.

Esta situación es de años, como vienen manejando las plazas, y señalan cómo Ana Crystel, esposa de Agustín Pérez, se adjudicó sus plazas; además de señalar a Laura Colmenero que dio plaza a su hermana en un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) de Tuxtla Gutiérrez, y Jhoana Bravo que dio una plaza a su hermano; también señalan a Elizabeth González, quien dio a su hermana la Dirección de Educación Indígena Adscrita.

Agustín Pérez Tapia es señalado además de cobrar como jefe de Departamento, sin serlo desde hace varios años; además, cobra todas las plazas que tiene como son la plaza administrativa con categoría de auxiliar de manejo de valores con un sueldo de 7 mil 102.32 pesos, además tiene plaza de profesor de enseñanza artística postprimaria foránea de mil 677.00 pesos, también la plaza de profesor de secundaria foránea, (esta plaza es de maestro frente a grupo con sueldo de 3 mil 993.78 pesos), y finalmente cobra como asistente de Hernández de León.

Estas plazas son recientes, adjudicadas con permiso de José Luis Hernández de León, señala el escrito, siendo todas estas plazas foráneas, aunque ya hicieron la adscripción a Tuxtla Gutiérrez para evitar más problemas.

Por esta razón, piden la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez, para que se realice una seria contraloría interna y se despida a todos los funcionarios que realizan labores corruptas iniciando por el titular de dicha Subsecretaría, a fin de hacer cumplir los mandatos de la Cuarta Transformación liderada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.