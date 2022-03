Rutilio: Aviones, para atender emergencias

• El gobernador aseguró que su administración continuará colaborando por aire, tierra y agua para reforzar las acciones del Plan Nacional de Vacunación anti COVID

• A la fecha, se ha coadyuvado en el traslado aéreo de un poco más de 400 mil vacunas, a pueblos y comunidades de diferentes regiones de la entidad

M de R/Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que en Chiapas se trabaja por aire, tierra y agua con el objetivo de reforzar las acciones del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en los pueblos y las comunidades, sin importar lo lejos que estén, y explicó que mediante la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil se dispone de aeronaves oficiales para llegar a todos los rincones de la entidad, a fin de agilizar el traslado del biológico y contribuir a la protección de la población.

“A la fecha se ha coadyuvado en el traslado aéreo de más de 400 mil dosis de vacunas anticovid. Incluso los helicópteros entran a zonas de difícil acceso terrestre, que se encuentran enclavadas en territorio de la Selva Lacandona. Por ejemplo, pudimos llevar la vacuna a la comunidad Amador Hernández en el municipio de Ocosingo. No vamos a detener nuestra labor y seguiremos con la atención a la salud de todas las regiones de nuestra querida entidad”, apuntó.

Escandón Cadenas destacó que como resultado de la suma de esfuerzos institucionales entre las autoridades federales, estatales y municipales, también se cumple de manera responsable, solidaria y humanitaria con la misión de acercar este medicamento a las chiapanecas y los chiapanecos, a través de una logística terrestre y con el apoyo de pequeñas embarcaciones.

Luego de precisar que el proceso de inmunización contra el coronavirus avanza con éxito en territorio estatal, el mandatario insistió en el llamado respetuoso a las personas de 18 años en adelante a que acudan a los módulos a vacunarse, para proteger la salud y la vida tanto propia como de los seres queridos, pues se ha comprobado científicamente que la vacuna salva vidas, ya que evita que el padecimiento se agrave.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo estatal sostuvo que aunque Chiapas se encuentra en color verde del Semáforo Epidemiológico, es muy importante no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, no acudir a lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.