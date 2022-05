Salud pública, eje primordial para la transformación: Vanesa

A. Marroquín / Diario de Chiapas

El tema de salud pública es y debe ser el eje medular para toda transformación en Chiapas, consideró Vanessa Traconis Quevedo, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a diputada federal por el Distrito VI.

En entrevista para el programa Denuncia Pública, la aspirante planteó que antes de emprender en la política, ha trabajado y dedicado su tiempo en la labor social en materia de salud en apoyo a la población más vulnerable en 70 municipios.

“(Estoy) comprometida con la sociedad, con el servicio y labor social en más de 70 municipios”, dijo.

En este sentido, la pesista se describió como una mujer responsable y capaz de trabajar por la sociedad, donde busca sumarse a los esfuerzos y presencia de las mujeres chiapanecas en el Congreso de la Unión.

Traconis Quevedo resaltó que el tema de salud es una necesidad, ya que sin salud no hay nada, “no hay empleo, no hay economía, no hay familia, no hay valores”.

Abordando políticas y acciones públicas correctas, refirió que Chiapas podrá contar con actores políticos que garanticen el acceso y servicios de salud pública gratuita.

“Mi eje central es el tema de salud. Programas de salud concretos para la población de escasos recursos… los medicamentos incrementaron de precio”, expuso.

Como representante de una organización social, recordó que en Chiapas han implementado un programa de salud, en donde a la fecha más de 260 mil personas reciben medicamentos sin costo.

Además, agregó que han creado una plataforma en tiempos de COVID para que la población pueda contar con servicios y asesorías psicológicas.

“Implementamos plataformas a través de un medio para que pudieran atenderse los médicos, las familias, los niños en el tema de control psicológico ha generado mucho estrés, se incrementaron los divorcios, se incrementaron los suicidios en este tiempo, nosotros abrimos una plataforma con 26 psicólogos para que pudiera haber grupos de apoyo psicológico”, puntualizó.