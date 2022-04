Se atienden necesidades sin endeudar al estado

• Les pidió reforzar el llamado a la sociedad a no confiarse y continuar prevención ante el Covid-19

M de R/ Diario de Chiapas

En la reunión con su Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que, a diferencia de otros tiempos o lugares, en Chiapas se ha logrado sacar adelante las necesidades más apremiantes de la sociedad, sin endeudar al estado, a pesar de las contingencias que se han presentado por incendios, inundaciones o en materia de salud.

“Todo ha salido del manejo sano de las finanzas, por eso reafirmamos: la corrupción arriba ya se acabó, y eso nos dará la oportunidad de seguir con el desarrollo de Chiapas. Somos un gobierno responsable y, aunque no generamos la situación que dejó al estado hipotecado por deudas, cumplimos porque queremos transparentar y limpiarlo de problemas económicos”, dijo al exhortar a su Gabinete a seguir desempeñándose con honestidad.

El mandatario señaló que de no haber actuado de esa manera, no habría una buena historia qué contar ante la pandemia por el COVID-19, ya que se reaccionó a tiempo para enfrentarla y se da continuidad al fortalecimiento de las medidas preventivas a fin de erradicarla. “Insistimos en el autocuidado, esa es la mejor medicina; aún no hay vacuna pero tenemos la disciplina, y este resultado, sin la participación responsable del pueblo, no sería posible”.

Escandón Cadenas reiteró el exhorto a sus colaboradoras y colaboradores, a replicar el llamado y, desde sus dependencias, informar a la gente durante sus eventos o trabajo de campo, para que mantengan la precaución necesaria con el objetivo de evitar la propagación y el rebrote, así como a acudir a los hospitales COVID-19 o buscar las brigadas médicas, en caso de tener algún síntoma, recibir un tratamiento y no dejar que la enfermedad escale.

Tras reconocer la labor de las y los trabajadores de la salud en las clínicas y en las visitas domiciliarias, así como la solidaridad del personal de los tres poderes del Estado, empresariado y partidos políticos que se sumaron a la donación de recursos para compra de alimentos y medicamentos, resaltó que no se ha descuidado ningún ámbito y se trabaja arduamente en materia de seguridad, infraestructura, campo y educación, entre otros rubros.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, informó que Chiapas registra la tasa más baja en contagios de COVID-19, defunciones y ocupación hospitalaria del país. Asimismo, sostuvo que ante la reactivación social y económica, se reforzarán los protocolos y se analiza la implementación del programa de contención, en el que brigadas médicas permanecerán en los municipios a fin de brindar una atención oportuna y contribuir a la mitigación, hasta que haya una vacuna.

A su vez, la secretaria de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González, convocó a las y los titulares de las instancias estatales a capacitarse mediante los cursos que se brindarán en la plataforma de la dependencia que encabeza, para cumplir con lo relacionado a los Comités de Control y Desempeño Institucional, debido a la importancia del uso correcto de los recursos y fondos económicos y, así, evitar probable responsabilidad administrativa o judicial.

Finalmente, la secretaria técnica del Gobernador, María Esther García Ruiz, apuntó que se trabaja en la integración del Segundo Informe de Gobierno, por lo que pidió a quienes encabezan las dependencias, mantener una estrecha vinculación con sus áreas de planeación a fin de poder verificar los datos reportados.