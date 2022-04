Se deslinda Orantes de conflicto agrario

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

A pesar de los señalamientos como líder de la Autodefensa de cañeros aliados a la Alianza San Bartolomé de los Llanos, responsable del asesinato de tres hombres en Venunstianos Carranza, Jesús Alejo Orantes Ruiz, líder cañero de Pujiltic, rechazó estar involucrado en el conflicto agrario.

En un par de videos que él mismo ha circulado, aclaró que no financia a la gente de la Alianza como lo asegura la OCEZ Casa del Pueblo, “son hechos lamentables y, a la vez, doy mis más sinceros pésames a esas familias”, dijo el ex aspirante a gubernatura de Chiapas.

Dijo sentirse cansado de las acusaciones y que de ser culpable, antes deben comprobarlo. Asimismo, solicitó al gobernador del estado, Rutilio Escandón, a que envíe a investigar de forma minuciosa y profunda para castigar a los responsables.

“¿Alguna vez he asesinado a alguno de sus miembros o le he hecho un mal a alguna persona de los que representan? Me lo tienen que comprobar”, dijo Orantes Ruiz.

La semana pasada la Alianza San Bartolomé de los Llanos y la OCEZ Casa del Pueblo, sostuvieron un enfrentamiento donde tres hombres de Casa del Pueblo fueron asesinados y dos más torturados. Entonces, ambas partes acordaron dialogar con los tres niveles de gobierno.

Luego de la entrega de los cuerpos sin vida y la liberación de los secuestrados por la Alianza, Casa del Pueblo dijo que no entregará los bienes comunales a sus contrarios y exigió la intervención de autoridades federales y de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos.

Estos hechos ocurrieron horas después del cierre de cómputo de votos. Ambas organizaciones se mantuvieron al margen una semana antes y una después de la jornada electoral del pasado 6 de junio.

Previamente, se suscitaron incidentes que cobraron la vida de dos personas de Casa del Pueblo, cuatros retenidos; además de tres asesinados de la OCEZ-RC, entre ellos el hijo de su líder José Manuel Hernández Martínez, mejor conocido en la región como “El Chema”.