Se suma Rutilio a recorridos

• En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador constató y reconoció la labor profesional y humana de las brigadas médicas que realizan en beneficio de las familias

M de R / Diario de Chiapas

Con la finalidad de constatar el funcionamiento de las brigadas de salud, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas se sumó al recorrido casa por casa que realizan en Tuxtla Gutiérrez, donde reconoció el trabajo humano y profesional que desempeñan para detectar casos de COVID-19, así como brindar atención y medicamentos a la población que lo requiera.

Durante esta visita a las familias que habitan en las colonias Caminera y Los Pájaros, donde también estuvo el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario pidió a la población chiapaneca demostrar cariño y respeto a las trabajadoras y trabajadores de la salud, porque además de la labor que día a día llevan a cabo dentro de las clínicas, ahora han salido a las calles para hacer aún más efectivas las acciones contra el coronavirus.

“Son heroínas y héroes que no traen capa pero traen bata, y lo valoro muchísimo. No sólo están en los hospitales, están casa por casa para atender la salud antes de que se agrave, porque esta infección, si no se atiende a tiempo, es más difícil. Les agradezco de todo corazón, hacen un gran esfuerzo y hay que valorarlo”, señaló al tiempo de enfatizar que la reciente agresión que sufriera una doctora en la capital del estado no quedará impune.

Bajo las medidas de higiene y sana distancia, Escandón Cadenas platicó con las y los habitantes en sus viviendas, y exhortó a mantener los cuidados dentro y fuera de sus hogares con el fin de evitar contagios de esta enfermedad, o en caso de tener síntomas, hacer uso de las medicinas proporcionadas, tal y como lo indica el personal médico, “porque no hay medicamento ni vacuna para matar el virus, pero éstos van a cuidar los órganos y a mitigar su agresión”.

Mencionó que su gobierno privilegia el bienestar del pueblo, por ello, a pesar de las condiciones de abandono en las que se encontraban los hospitales, pone total empeño para tener medicamentos, insumos y equipos, mediante un actuar honesto y contra la corrupción. “No es justo que siendo un estado que tiene todo, seamos el más pobre. Lo mejor que tenemos es la gente trabajadora y buena, eso nos sacará adelante”.

Luego de resaltar que estas acciones han permitido adelantarse a la búsqueda intencionada de casos de coronavirus y evitar que se agrave la salud de las personas, Cruz Castellanos explicó el protocolo que el personal de las brigadas médicas lleva a cabo durante la entrevista, como atención, entrega de tratamiento y el seguimiento que deben tener las y los pacientes, para salir lo más pronto posible de la enfermedad.

Tras estas visitas domiciliarias, la población agradeció la labor de las heroínas y héroes de la salud; asimismo, destacó las tareas que el Gobierno de Chiapas ha realizado para garantizar servicios médicos y medicamentos durante la pandemia. “Sabemos que le tocó un momento muy difícil, pero todos los días nos informamos y percibimos el gran trabajo que está haciendo por las familias chiapanecas”.

En este recorrido, se constató la loable labor que emprende el grupo de brigadistas, integrado por doctoras, doctores y químicos biólogos, quienes no sólo realizan un reporte médico de quienes integran cada familia, sino también orientan sobre los cuidados que se deben asumir para afrontar esta epidemia de forma consciente y responsable, a sabiendas de que el COVID-19 ha perjudicado la salud de mucha gente.