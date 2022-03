Sin medicinas para tratar niños con cáncer

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Padres de familia se manifestaron afuera del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) en la capital chiapaneca, debido al desabasto de medicamentos que está perjudicando el tratamiento de decenas de niñas y niños con cáncer.

Los afectados realizaron un pequeño recorrido en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez, para llegar a la conocida fuente “Diana Cazadora”, y levantar la voz para exigir las medicinas necesarias para que los infantes accedan a las quimioterapias, ya que muchos de ellos podrían perder la vida.

Afirmaron que en esta situación están aproximadamente 280 niñas y niños que carecen de sus sesiones de quimioterapia, por lo que urgieron a las autoridades correspondientes a actuar en consecuencia, para evitar desenlaces que puedan afectar a los menores.

Al respecto, Juan Pablo López Palacios, padre de un pequeño con leucemia, dio a conocer que desde hace más de un año no cuentan con las medicinas, por lo que pidieron el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del gobernador del estado, para atender esta problemática.

“Alrededor de 280 niños no tienen sus tratamientos, el argumento que han utilizado o por lo menos nos han referido, es bastante absurdo, ya que señalan que hay desabasto a nivel nacional, no hay medicamentos y no se puede hacer más”, dijo.

Lamentaron que se esté poniendo en riesgo la vida de estos niños al nvo tener las medicinas necesarias, por lo que urgieron al Presidente que voltee al estado y brinde el apoyo requerido, debido a que es un protocolo el que se tiene para que se pueda adquirir el medicamento, que si no se tiene en el hospital se debe comprar, teniendo costos que van de los 60 hasta los 25 mil pesos.