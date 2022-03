Son semanas de alto riesgo; no confiarse

• De acuerdo con datos del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, los próximos días serán los más difíciles de la pandemia de Covid-19

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que de acuerdo a los datos científicos del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, las próximas tres semanas serán de alto riesgo para la propagación del coronavirus en Chiapas, por ello reiteró el llamado a la población a no confiarse y extremar precauciones en materia de higiene y aislamiento social.

Resaltó que, aunque Chiapas cuenta con un plan de prevención y atención integral, conformado por clínicas alternas especializadas para enfermedades respiratorias, suficientes medicamentos e insumos y, sobre todo, un valioso equipo médico y de enfermería, lo más importante es evitar infectarse, por ello es fundamental atender de manera estricta las recomendaciones sanitarias.

“Estamos pendientes de ti, pero lo mejor es no enfermarse para estar sanos y con la familia. De acuerdo a los análisis de especialistas de la salud, vienen días difíciles, aún no hay medicamento ni vacuna contra el coronavirus, la única forma de combatirlo es cuidándote, lavándote las manos constantemente, guardar sana distancia y no tocarse la cara, tenemos que tomar estas medidas hasta en el hogar”, apuntó.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que gracias al esfuerzo, compromiso y profesionalismo con el que realizan su labor las y los trabajadores del sector salud, a la fecha un total de 189 pacientes han superado la Covid-19, a pesar de que algunos pacientes presentaron pronósticos muy graves durante su hospitalización, incluso estuvieron intubados por varias semanas.

“Hoy las personas recuperadas pueden volver a casa y disfrutar a sus familiares; esto demuestra que tenemos excelentes recursos humanos en materia de salud, sin embargo, en nuestras manos también está protegernos de este virus tan contagioso y peligroso”, concluyó.