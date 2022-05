Teme Gómez Bámaca a ser auditado

M de R / Diario de Chiapas

Una eventual auditoría a la gestión de Pedro Gómez Bámaca ha generado que el líder de la Sección 7 de la SNTE –CNTE busque acciones desestabilizadoras para intimidar al gobierno de Chiapas y “sentarse a dialogar”, buscando blindarse de los atropellos que ha realizado contra la base sindical trabajadora, principalmente con el uso de los recursos de la caja de ahorro, culpando a la Secretaría de Educación de ser el responsable de autorizar los créditos.

El dirigente, quien en los próximos meses dejará el cargo, teme ser auditado y por esa razón, aun con el control que tiene sobre grupos radicales y de los jóvenes normalistas, envía a su gente a los eventos oficiales del jefe del Ejecutivo estatal para provocar desmanes y protestas, con el único fin de que lo llamen a negociar.

Al dirigente se le está saliendo de las manos el control de la caja de ahorro, y ahora aduce que es el gobierno del estado el responsable de no dar créditos a los cerca de 30 mil socios, quienes reclaman cuentas claras en el manejo de los recursos.

Al respecto, la propia Secretaría de Educación ha externado su disposición y apertura al dialogo para el proceso de regularización de la misma, apegándose en todo momento a las normas por las que se rige el sistema de justicia laboral y sin que dicho proceso afecte sus derechos laborales.

Sin embargo, Gómez Bámaca, se ha esmerado en tergiversar la realidad en todo momento a su conveniencia. Acusa dolosamente “que la Secretaría no maneja los recursos o autoriza los créditos de la Caja de Ahorro, por lo que no tiene injerencia en las actividades financieras con dicha caja”. Lo cierto de ello, aclara la dependencia educativa, es que “actúa únicamente como un ente retenedor, mas no como institución de cobranza, por lo que no ha dejado de entregar quincenalmente el recurso de los socios ahorradores”.

Lo que hace en calidad de patrón, es realizar descuentos al salario del trabajador, siempre y cuando exista manifestación expresa de la voluntad del empleado para ser objeto de descuentos, a la par de cuidar que los montos totales de éstos no excedan del treinta por ciento del importe del salario total y se procure que él trabajador reciba el 70% de su salario total.

Por el proceso ordenado que garantiza y transparenta el manejo de la Caja de Ahorros del magisterio chiapaneco, es que el “dirigente se encuentra dando sus últimas patadas de ahogado para poder mantener el control de lo que a todas luces ha sido un substancial negocio para él y sus secuaces, al violentar por mucho tiempo los derechos de los trabajadores de la educación en Chiapas”.

Ejemplo del, proceso transparente que debe hacerse lo aplica la otra caja de ahorro llamada FAMA, misma que fomenta que el trabajador autorice a la Secretaría de Educación el descuento y lo hace por escrito, donde señala el monto posible, es por esa razón que más de 3 mil trabajadores han recibido el crédito correspondiente.