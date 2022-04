Tianguis Virtual fortalece economía

• También contribuye en la sana alimentación, dijo el gobernador Rutilio Escandón tras dar el banderazo a las motocicletas que repartirán los pedidos realizados a través de www.tianguisdecorazon.com

M de R / Diario de Chiapas

Al poner en marcha el Tianguis Virtual de Corazón, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que ante la emergencia por el COVID-19, Chiapas no baja la guardia y a través de esta estrategia digital busca fortalecer la economía y contribuir en la sana alimentación de la población al consumir productos orgánicos y limpios.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), el mandatario estatal dio el banderazo de salida a las motocicletas repartidoras, y enfatizó que ahora que esta secretaría se ha convertido en un gran centro de acopio para las y los productores, se da muestra de que se está recuperando la confianza del pueblo en sus instituciones.

Acompañado de la titular de la SAGyP, Zaynia Andrea Gil Vázquez, y del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, resaltó que de esta forma se apoya a quienes con gran vocación cultivan sin químicos, hormonas o modificación genética, y han logrado que Chiapas destaque por generar alimentos que cuidan la salud, la vida, el desarrollo físico, mental e incluso espiritual al ser procesos que datan del histórico mundo maya.

“Les recomiendo consumir productos orgánicos que vienen del campo y son trabajados artesanalmente; con este tianguis virtual queremos que lleguen a sus manos de manera fresca, limpia y segura. Hagamos uso de la bondad de la naturaleza, ya que se ha uniformado un tipo de dieta basada en alimentos que se obtienen rápidamente mediante procesos químicos que abaratan el costo pero no garantizan que sean saludables”, apuntó.

Precisó que, aunque éstos ya pasaron por todos los trámites de sanidad para dar garantía a la gente de que consumirá algo sin peligro de contagio.

Durante su intervención, Gil Vázquez explicó que el Tianguis Virtual de Corazón expone más de 400 productos chiapanecos a través de la página www.tianguisdecorazon.com, que pueden ser adquiridos a precios accesibles, con descuentos de hasta 35 por ciento y entrega a domicilio sin costo en Tuxtla Gutiérrez.

Entre éstos se encuentran: café, salsas, pinole, lácteos y derivados, carnes, huevos, frutos secos, legumbres, frutas frescas, mermeladas, dulces, salsas, tascalate, tostadas, así como artículos del hogar y para la salud. Y se beneficia a más de 100 agroempresarios de Villa Corzo, Villaflores, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Cintalapa, San Fernando, Berriozábal, Comitán, Chicoasén, Jiquipilas, Pichucalco y Ángel Albino Corzo.

Aún hay corruptos dentro del gobierno, reconoce gobernador

Por otro lado, reconoció que algunos funcionarios “algunos todavía son corruptos y que algunos –hay que decirlo con franqueza– todavía están en el gobierno, de todos los gobiernos, de todos los niveles, todavía los hay, que no han entendido que las cosas ya cambiaron y que tenemos los gobernantes la misión de servir al pueblo, a la sociedad; y que hay algunos que no tienen vocación, que no les gusta su trabajo, que solamente están por el afán de aprovecharse, pero más tarde que pronto se van a notar y se van a enfrentar a la justicia, porque cada uno es responsable de sus actos y no se vale que se aprovechen de los recursos públicos tan necesarios para nuestra querida entidad”.

Agradeció a todas y todos los servidores públicos que han ido casa por casa de las personas más humildes a entregar despensas, “muchas gracias, de todo corazón, a todos los que han donado”.