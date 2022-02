Tonalá, un burdel, así lo refleja partido RSP

Enrique Buenrostro / Tonalá

Acuerpado por sus padrinos políticos, Aarón Salazar Cisneros, inició campaña en Tonalá para la presidencia la presidencia municipal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

Como si fuera un burdel en plena calle, Salazar Cisneros apostó por la carne y literalmente subió al escenario un stripper y dos bailarinas para que deleitaran con sus pocas ropas a la gente que ávida de lujuria aplaudía a los tres bailarines sin percatarse que niños y adolescentes estaban ahí viendo este espectáculo que debió ser un informe de propuestas y no de espectáculo.

Salazar Cisneros, encabezó el mitin político que ofreció en este show en la que muestra su poca madurez y falta de tacto a las personas que con buena causa lo siguieron a esta junta con sus pequeños hijos.

“Si esta es la manera con que quiere dirigir a Tonalá, ya sabemos de antemano que será para todo un show y pocos hechos, que lástima que un partido nuevo como Redes Sociales Progresistas se envuelva con aspirantes que deberían ser promotores de espectáculos y no aspirantes a candidato municipal”, señaló don Roberto Hernández.

A pesar de que las redes sociales fueron el acabose de este personaje político en su arranque de campaña; medios nacionales retomaron la información exhibiendo la falta de seriedad del candidato.

Al respecto, la activista Selene Domínguez señaló la ridiculización de la política, herramienta fundamental para el desarrollo y la democracia, a través de este tipo de actos, lo único que provoca es que no se le crea nada a los políticos actuales.

“Con estas propuestas, se desestima uno de los procesos electorales más importantes en la historia de México; lleva a este imaginario colectivo machista, misógino y sexista que no existe solo en Chiapas, sino en todo México. No es lugar, no es el momento porque a estos tipos de vientos llegan hasta menores y desde pequeños les estamos enseñando que las mujeres mostrando su cuerpo ante hombres son parque de la diversión, del entrenamiento”.

La feminista consideró que debería existir una sanción hacia los partidos políticos que están utilizando los cuerpos de las mujeres, “no es en vano que tenemos leyes, códigos, acuerdos, convenios para que no exista la violencia política en razón de género; los propios partidos están promoviendo este tipo de espectáculos que terminan siendo violencia hacia las mujeres”.