Trabajo del Gobierno no se detuvo: Rutilio

• Reiteró su reconocimiento a la ciudadanía chiapaneca que participó en la jornada electoral e impuso su voluntad

M de R / Diario de Chiapas

Al encabezar la reunión con el Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dejó en claro que, a pesar de la pandemia y la veda electoral, el Gobierno de Chiapas no ha dejado de trabajar, respetando las acciones electorales y protocolos de salud, por ello, ahora que terminó este periodo, se están inaugurando obras en beneficio de la gente.

En ese marco, el mandatario exhortó a sus colaboradoras y colaboradores a estar pendientes de que sus dependencias laboren de forma eficaz y lleven una administración correcta, para poder rendir extraordinarias cuentas con Chiapas, así como a seguir trabajando, sin perder el tiempo y en busca del beneficio colectivo.

“Las servidoras públicas y servidores públicos estamos viviendo momentos históricos, parteaguas en la construcción de un Chiapas mejor; ésta es la oportunidad de cambiar las cosas, que de aquí surja un nuevo modelo de una cultura de bienestar basada en la honestidad de las instituciones públicas, por eso, hoy el pueblo nos está poniendo el ejemplo en todos los sentidos”, acotó.

Durante este encuentro donde se da cuenta de las acciones más relevantes de la administración pública, dio a conocer que la presencia de visitantes en la entidad está en recuperación, y detalló que el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” tiene más del 80 por ciento de avance comparado con el mejor año que se tuvo en Chiapas, que fue el 2019, antes de la pandemia; además, se aprovechó el 2020 para ampliarlo y modernizarlo.

En materia de salud, destacó que Chiapas es el estado que más tiempo se ha mantenido en semáforo verde y tiene la tasa más baja de defunciones por COVID-19, lo que, dijo, es resultado de la labor del personal de salud, el esfuerzo interinstitucional y, principalmente, por una población que es resiliente, disciplinada y se cuida. Agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por estar pendiente de que la vacuna continúe fluyendo y Chiapas tenga lo necesario para enfrentar la pandemia.

Escandón Cadenas reiteró su reconocimiento a la ciudadanía que participó en la jornada electoral, y pese a que hubo partidos políticos que no se portaron a la altura de las circunstancias, pues no dejan atrás el pasado de corrupción y fraude, el pueblo se impuso. “Estoy seguro de que vamos a avanzar porque la sociedad nos empuja a la búsqueda del bien común y la fraternidad”.

Ante la temporada de lluvias y ciclones, convocó a la población a no permanecer en lugares que sean peligrosos, ya que se esperan fenómenos meteorológicos de forma permanente, y se deben tomar todas las precauciones y medidas preventivas para evitar poner en riesgo la integridad y la vida.

Luego de señalar que la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha posicionado a Chiapas como un caso de éxito en el manejo de la pandemia, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, subrayó que se mantienen las estrategias de control, mitigación y combate al COVID-19, aunado a las acciones preventivas mediante la Campaña “No me confío, me vacuno, te protejo y me sigo cuidando”, en todo el territorio estatal.

Explicó que la entidad registra seis meses de permanencia en color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, debido a que se ha mantenido con una tasa muy baja en casos de contagios y defunciones de coronavirus, asimismo, indicó que, de acuerdo con el último reporte, se cuenta con un 95 por ciento de disponibilidad de camas en las clínicas de Atención Respiratoria COVID-19.

Finalmente, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, hizo la presentación del video sobre el arranque de la construcción del segundo paso a desnivel en Tuxtla Gutiérrez, el cual, dijo, se realizará conforme a los plazos establecidos en el proyecto.