Tuxtla en bancarrota

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas

Antes de pedir licencia como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoé Morales Vázquez no aclaró el adeudo de al menos 276 millones pesos con la empresa Filtros y Purificadores Aztlán SA de CV (FYPASA), encargada de la cloración en Ciudad del Agua.

La regidora priísta con licencia, Adriana Guillén Hernández, en entrevista con el portal de noticias Código Sur, dijo que se perdió un juicio muy importante para el Ayuntamiento de Tuxtla, contra la empresa FYPASA, la cual clora el vital líquido desde el año 2007.

“Fue un adeudo que se encontró al inicio de este trienio y que se contrajo con Banobras, en donde SMAPA y el Ayuntamiento quedaron como obligados solidarios”, compartió.

En contraparte, el adeudo de Veolia no se combatió de la misma forma: “En el adeudo de Veolia, se renegoció la deuda, se está pagando mes a mes y al término del trienio se dejará sin ningún adeudo, con todos los pagos”.

Con FYPASA, “se actuó diferente, se siguió otro camino jurídico, legal, al establecido la administración pasada”. Explicó que en los primeros meses de esta administración se dejó correr el tiempo y los plazos; pero se perdió el juicio por una cantidad de 276 millones de pesos.

Durante su cargo como regidora, solicitó información al área jurídica de Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, “lo único que se me comentó es que se había perdido este juicio, actualmente se encuentra en una revisión federal, solamente para ganar tiempo, aunque la decisión no va a cambiar, solo para que la ‘papa caliente’ estalle no al que está, sino al que viene”.

Por ello, cuestionó la honestidad del edil con licencia que, al parecer, busca la reelección en las próximas elecciones del 6 de junio.

“Allí está mes a mes en la cuenta pública, también lo más honesto sería aceptar que en SMAPA se deja un gran boquete a la economía del ayuntamiento. Solidez financiera no existe, la deuda de 209 millones de pesos de SMAPA, que es una deuda de años, se hizo el pago en tres años, ese pago nos cortaba las ganas de invertir en obra pública”.

Guillén Hernández consideró que se trata de una deuda muy alta para el Ayuntamiento, “hay recortes en participaciones federales, en subsidios como en seguridad, en equipamiento de la policía, al contrario, lo que necesita el Ayuntamiento son mayores fuentes de inversión, mayores ingresos propios, pero no más deudas”.

Será la próxima semana cuando estudie el caso para poder hacer pública la deuda millonaria, “muy alta que no sé cómo va a pagar el Ayuntamiento”, señaló en Código Sur.