Va por México en resistencia

Así se declaran los partidos PRI, PAN y PRD ante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022

M de R / Diario de Chiapas

Los coordinadores parlamentarios del bloque opositor de Va por México (PAN, PRI, y PRD) adelantaron que no van a bajar ninguna de las mil 600 reservas o propuestas de modificación que faltan por presentarse de parte de los integrantes de sus bancadas, no importa que les lleve 10 días el debate y desahogo del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022.

“No, no vamos a bajar ninguna reserva. Todos quisiéramos haber acabado hace un rato, todos estamos conscientes de lo que va a durar, pero estamos conscientes también de cuál es el debate y por quiénes lo estamos dando en debate y así sea solamente porque todas esas personas nos escuchen dando el debate por ellas y por ellos vamos a seguir dándolo, así dure 10 días, 10 semanas o 10 meses, así vamos a estar por tres años”, aseguró Jorge Romero, líder panista en San Lázaro.

En conferencia de prensa, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis E. Cházaro dijo que no son ingenuos y que saben que el bloque oficialista votará contra las más de mil 600 reservas que faltan, pero les mandó un mensaje, y dijo que si no hay diálogo y no hay convencimiento, tampoco lo habrá en la construcción de las reformas constitucionales que vienen.

“No somos ingenuos, sabemos que votarán en contra las mil 674 reservas que vienen. Nos queda la herramienta del debate, de evidenciar quien no quiere un Presupuesto para el bien de la gente y lo haremos valer hasta el final. Y les decimos otra cosa, somos buenos entendedores, entendemos que si no hay dialogo, no hay negociación, no hay convencimiento en este Presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento, y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen”, dijo Cházaro.

“Queremos romper el círculo pernicioso de la polarización, por eso estamos pidiéndole, en los términos legales a la mayoría que discuta, pero quieren polarizar, nosotros queremos diálogo, queremos discusión, queremos argumentos, queremos debate. Seguiremos trabajando hasta que se agoten esas mil 643 reservas pendientes, son todas, incluyendo las que son para discursos ideológicos”, dijo Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.

“Es increíble la intransigencia que tiene el oficialismo de no poder escuchar las causas de la gente en los casos más sentidos que puede haber. Nosotros lo dijimos si estuviéramos haciendo planteamientos ridículos, pues se entiende, pero estamos haciendo una propuesta alternativa que coincide con lo que ya se aprobó de Ingresos que equivale, ni al 3% global. No es ni siquiera porque las y los diputados del oficialismo tengan o no la voluntad de escucharnos o de negociarlo, sino porque las y los diputados del oficialismo no pueden porque no los dejan”, explicó Jorge Romero.