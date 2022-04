Vacuna evita agravarse

• El gobernador Rutilio Escandón insistió en el llamado a la población a acudir a los centros de vacunación o recibir a las brigadas domiciliarias, para aplicarse la vacuna

M de R / Diario de Chiapas

Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a acudir a los centros de vacunación o recibir a las brigadas que recorren las casas, para aplicarse la vacuna contra el COVID-19, a fin de cuidar la salud y la vida, tanto propia como de los seres queridos, ante esta enfermedad tan peligrosa.

Sostuvo que, de acuerdo con la evidencia médica, la vacuna contra el COVID-19 se ha convertido en un factor fundamental para evitar que el padecimiento se agrave y salvar vidas, por lo que convocó de manera respetuosa a la población a aprovechar la oportunidad de vacunarse, especialmente ante la presencia de la cepa ómicron, que es altamente contagiosa.

“Seguimos insistiendo en que asistamos a ponernos este biológico, porque la evidencia médica ha demostrado que la vacuna previene, baja la intensidad de la enfermedad y cuida la salud y la vida. Hay que acudir a los módulos de vacunación, también pasan las y los trabajadores de la salud casa por casa, así que, por favor nos vacunemos. Recuerda que si te cuidas tú nos cuidamos todos”, apuntó.

El mandatario enfatizó la importancia de no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, no acudir a lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

Finalmente, Escandón Cadenas expresó la solidaridad de quienes integran la Mesa de Seguridad con el pueblo chiapaneco, y reiteró que, desde este espacio, donde todos los días se informa sobre los acontecimientos y problemáticas más relevantes de la entidad, se integran estrategias para cuidar y proteger la tranquilidad y bienestar del pueblo chiapaneco.