Vandalizan alcaldía de Altamirano

Mariana Gutiérrez /Janet Hernández Cruz/Diario de Chiapas

Debido al presunto incumplimiento de obras por parte de la actual Ayuntamiento de Altamirano, pobladores de las comunidades Linda Vista, Nuevo San Carlos y La Laguna, con palos y piedras acudieron ayer a vandalizar el palacio municipal, quebrando todo a su paso y pintando muros; también destruyeron las oficinas del C4 y retuvieron a dos policías municipales, a quienes se los llevaron a la comunidad La Laguna.

Alrededor de las 12:30 horas del miércoles, más de cien tojolabales se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigirle al edil Roberto Pinto Kanter, que cumpla con las obras que comprometió durante su campaña.

“A ocho meses de que se concluya su administración, los compromisos de campaña que hizo con pobladores de La Laguna no se han cumplido, se esconde cada vez que lo tratamos de buscar, manda sus ‘chalanes’, pues ellos no solucionan las demandas que tenemos, la gente está muy molesta, por eso venimos aquí a buscarlo, pero no está en la presidencia”, señaló uno de los inconformes.

Los más de cien tojolabales, algunos armados con palos, llegaron a la presidencia municipal, al no encontrar a Pinto Kanter, muy molestos optaron por retener y llevarse por la fuerza a dos policías municipales que se encontraban de guardia en el edificio.

“Esperemos que dé la cara el presidente para llegar a un acuerdo, de lo contrario iremos a su casa para llevarlo a nuestra comunidad, ya son muchas las mentiras y todavía su esposa es aspirante a la alcaldía de Altamirano, en qué manos vamos a caer con estos caciques”, denunciaron.

HAN RECIBIDO APOYOS DEL COPLADEM

Por su parte, el Ayuntamiento de Altamirano manifestó que los representantes de estas comunidades ya han sido recibidos y apoyados con recursos del Copladem.

Asimismo, ciudadanos expresaron su molestia ante la destrucción de las oficinas de C4, ya que era un gran logro en materia de seguridad para la población.

De acuerdo con los videos de las cámaras en poder de las autoridades municipales, se pudo identificar a Edi Samuel “N”, José Isiquio “N” y a Gilberto “N”, quienes cuentan ya con carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado por diversos delitos.

Hasta las 19:00 horas del miércoles, los agentes aún permanecían retenidos, mientras que el edificio luce lleno de pintas con frases como: “Roberto no cumple, no queremos al presidente, prometió, pero no ha cumplido”.