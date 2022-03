Violentan a dos candidatas

M de R/José Cancino / Diario de Chiapas

Ataques armados y agresiones contra dos candidatas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se registraron en los últimos días en la entidad.

En Tuxtla Chico, sujetos hasta el momento no identificados dispararon contra la camioneta en que se trasladaba la candidata a la presidencia municipal, Rosario Coutiño Roblero.

La aspirante se encontraba al interior que la sede municipal del partido, aproximadamente a las 21:00 horas, cuando doce detonaciones de arma de fuego impactaron en la unidad estacionada.

Las detonaciones de arma provocaron la alarma entre vecinos y militantes del PVEM, sobre la calle Morelos, Esquinca con Avenida Farías.

“Tengo miedo y estuve a punto de dejar la candidatura, pero mi equipo de trabajo, mi familia y todos mis amigos me alentaron a seguir adelante”, dijo este martes la candidata en rueda de prensa.

Por su parte, el resto de los candidatos a la alcaldía de Tuxtla Chico reprobaron este acto de violencia política, que ha activado los focos rojos en este municipio fronterizo con Guatemala.

En tanto, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de Daños en contra de quién o quienes resulten responsables.

En Altamirano, la candidata a la presidencia municipal, Gabriela Roque, fue agredida cuando junto a su equipo de trabajo se trasladaba hacia una reunión de trabajo y en el camino fueron interceptados por un grupo de hombres con la intención de amedrentarla y presuntamente retenerla.

“Mi equipo de trabajo fue agredido y lastimado con armas de fuego, cadenas y navajas. Esta gente es un grupo delictivo y no le debemos dar cabida a este grupo de choque; no permitamos que estos hechos ensucien el voto libre y secreto y el mensaje del gobernador a actuar pacíficamente; por ello, exijo a esta representación social se actúe y se me haga justicia, en contra de quienes resulten responsables por los delitos de tentativa de secuestro, daños, amenazas, lesiones y los que resulten”, señaló.