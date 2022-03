Acusan abuso de autoridad

Enrique Buenrostro/ Huixtla

En la preparatoria “Alberto Caralampio Culebro”, ubicada en Huixtla, fueron denunciadas violaciones a la paridad y equidad de género en contra de María Isabel Coutiño Romero, directora de esta institución, así como acoso laboral en contra de la base trabajadora docente, administrativa y de intendencia por parte del director de Educación Media, Rafael Ovilla Álvarez, quien pretende imponer en ese centro escolar a Mario Alfonso Verdugo De La Cruz.

Los trabajadores, acuerpados por el comité de padres de familia, dieron a conocer que el pasado 28 de octubre, el citado funcionario de Educación, sin previo aviso o notificación a la actual directiva, se presentó junto con una comitiva en las instalaciones de esa preparatoria e ingresó por la fuerza rompiendo las cadenas y candados de los principales accesos, forzando también la cerradura del área administrativa, para así imponer a una persona ajena a la institución.

El representante de los padres de familia, Ricardo Ramos Cruz, declaró su preocupación por esta problemática creada por funcionarios de Educación “eso en cualquier lugar no lo podemos permitir porque son autoridades, no son los protocolos, no es la forma porque para nosotros esto viene a violentar el trabajo que se está haciendo”.

Lamentó que la Secretaría de Educación esté creando este tipo de problemas después de haber sufrido los tiempos más álgidos de la pandemia y de que apenas el 16 de noviembre regresaron a clases presenciales con apego a los protocolos necesarios.

Por su parte, los docentes se opusieron a la imposición argumentando que la directora Coutiño Romero cuenta con nombramientos legalmente expedidos a su favor tanto por la Secretaría de Educación como por Hacienda del Estado de forma consecutiva desde el 13 de noviembre del 2019 a la fecha y que obra en su poder el nombramiento firmado por el propio Ovilla Alvárez, de fecha 03 de agosto de 2021, que la designa como directora de ambos turnos en la preparatoria hasta el 31 de julio de 2021 y que un último documento es del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.

“En todo este periodo la dirección de la preparatoria no ha estado en ningún momento vacante como pretenden hacerlo creer”, mencionaron.

Señalaron que, de acuerdo con la Ley General de Sistemas para la Carrera de las Maestras y los Maestros, “el personal docente y el personal con funciones de dirección que ocupe los puestos definidos en la estructura ocupacional de la escuela, debe reunir el perfil apropiado para la categoría correspondiente y conformar la plantilla del personal de la escuela”.

Dijeron que este solo artículo deja fuera a cualquier personal que no forme parte de la plantilla docente de la institución, por lo que la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, no debería de permitir las violaciones a la ley por parte de sus funcionarios y cuyas denuncias ya han sido interpuestas también ante otras instancias.

Ante esto, hicieron un llamado urgente al gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que se solucione esta problemática provocada por intereses políticos y económicos de funcionarios de la Secretaría de Educación, y se evite un colapso en todo el nivel medio superior, ya que esto no es un hecho aislado, sino que hay otras preparatorias a nivel estatal que presentan este y otros tipos de abusos de autoridad, en donde los más perjudicados son los educandos.