Artistas de Mezcalapa cerrarán Festival Maya

Ramiro Gómez / Ocozocoautla

Músicos y danzantes de Moktecsu y Venado de los municipios de Coapilla y Copainalá clausurarán el Festival Maya Zoque Chiapaneca que culminará el próximo 17 de este mes en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Baldomero Sánchez Hernández, músico y danzante de la Ribera Benito Juárez de Copainalá, dijo que después de más de un año volverán al escenario para presentar la danza de Moktecsu quienes agradecieron al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y el Centro Estatal de lenguas Arte, y Literatura Indígenas por la invitación que recibieron en días pasados.

Expresó que los 16 integrantes entre músicos y danzantes están emocionados por regresar a danzar al compás de los sones de Moktecsu que se ejecuta principalmente el 25 de diciembre de cada año por el nacimiento del niño Dios.

“Vamos a participar en el evento festival maya, me siento contento, me siento agradecido y con gusto porque después de tantos meses, de tanto tiempo quedamos estancado, me quedé un poco triste porque se suspendieron, pero gracias que ya vamos a volver a recuperar”.

Sánchez Hernández expresó que el grupo de músicos y danzantes se preparan ensayando todas las tardes para dar una excelente muestra cultural y que a través de ella evidenciar que los pueblos zoques de Copainalá están más vivas que muertas.

Dijo que el municipio de Copainalá y sus comunidades poseen riquezas culturales expresadas a través de sus danzas de Moktecsu, Caballito, Gigante, Weyá – Weya, San Miguel Arcángel, Santa Susana y Sacramento “por mencionar algunos”, comentó Sánchez Hernández.