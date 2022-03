Avanza estabilidad en Pantelhó

Janet Hernández / Pantelhó

Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos humanos y párroco del municipio de Simojovel, aseguró que no han regresado aún todos los desplazados del municipio de Pantelhó, pero se han dado avances muy importantes para la estabilidad social en el municipio que dan esperanza a sus habitantes.

Agregó que la mayoría desplazados han retornado a sus casas y a sus comunidades. “Las nuevas autoridades están trabajando para restablecer la paz, también hay una preocupación por las personas que no aparecen, como los defensores de la vida y de derechos humanos, no está resuelto el problema en el municipio, por la ausencia del estado no se resuelve de la noche a la mañana, se tiene que generar un ambiente de armonía y paz social, aunque es difícil, esto es un problema no resuelto en su totalidad”, expresó.

Dijo desconocer si las autoridades municipales y estatales van a reparar los daños de las casas afectadas, pero aseguró que siguen retenidas las 21 personas en el municipio, acusados de desestabilizar la paz social, “esperando que pronto se resuelva este grave problema”.

Finalmente, Pérez Pérez pidió a las autoridades estatales y a los habitantes seguir construyendo la paz porque es un proceso que llevará tiempo e invitó al arrepentimiento a todos los que incurrieron a la violencia en días anteriores. Mientras tanto personal del Ejército y Guardia Nacional permanecen en la entrada principal de Pantelhó, para buscar la paz junto con la sociedad.