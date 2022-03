Choferes infringen la ley

Óscar de la Rosa/ Cintalapa

Ciudadanos solicitan a la Delegación de Tránsito del Estado que se apliquen sanciones contra diversas empresas de autobuses que a diario ignoran la indicación de “prohibido ascenso y descenso en esta zona”.

Diario de Chiapas captó el momento exacto en el que un autobús de la corporación AVC hizo caso omiso al tablero y se detuvo en ese preciso lugar a esperar pasajeros, a sabiendas de que está prohibido hacerlo.

Hace algún tiempo, un autobús de la empresa Rápidos del Sur, por estar estacionado en la misma zona, provocó un aparatoso accidente, del mismo que de milagro no hubo personas fallecidas.

“Nosotros como choferes particulares nos preguntamos por qué Tránsito del Estado no actúa, han sido muchas veces que en diversos medios se ha reportado la misma situación y nomás no pasa nada, eso nos obliga a pensar que quizá reciben una ‘cuota’ para que los dejen infringir la ley, ya que no hay otra explicación”, comentó Dorian Díaz.

Cabe mencionar que esta línea de transporte, luego de salir de su base rumbo a Tuxtla Gutiérrez (que está a 50 metros de donde fue tomada esta imagen), se queda mínimo 20 minutos parado sobre el carril central en espera de pasajeros.