Cómputo refrenda confianza en elecciones

Con el 100% de actas computadas en los Consejos Distritales y Municipales, este viernes se dio por concluida la etapa de cómputos electorales, de la jornada comicial realizada el pasado 6 de junio, para elegir Diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos.

Al clausurar la sesión permanente que inició el miércoles 9 de junio, el consejero presidente del Instituto de Elecciones y participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, destacó que durante las sesiones de cómputo realizadas por los Consejos Distritales y Municipales, hubo coincidencia entre las actas de escrutinio y cómputo elaboradas en las casillas, las del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y las que tienen en su poder representantes de partidos políticos, de tal manera que el promedio de variación es del 0.03%, lo cual revela que los resultados son confiables y que la ciudadanía contó bien. En ello radica uno de los principales elementos de certeza de las elecciones, destacó.

Luego de asegurar que el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 no ha concluido, Chacón Rojas hizo un llamado a todas y todos los actores políticos a actuar con mesura y dirimir las diferencias e inconformidades ante las autoridades competentes durante la fase impugnativa. De igual forma, consideró que este proceso electoral ha dejado grandes aprendizajes para el órgano electoral, que ya ha detectado áreas de oportunidad para mejorar sus procesos. En su intervención, reiteró su reconocimiento a las y los chiapanecos, que una vez más, demostraron su convicción democrática de optar por la vía electoral para hacer cambios y dirimir diferencias.

En su oportunidad, las y los consejeros electorales Blanca Estela Parra Chávez, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Guillermo Arturo Rojo Martínez, María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez De Castro León y Edmundo Henríquez Arellano, coincidieron en reconocer la participación decidida de las y los ciudadanos que acudieron en completa civilidad a las urnas, lo que permitió una participación ciudadana por arriba del 60% y agradecieron a todas las personas que participaron en las distintas actividades que implicó el proceso: integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla, así como Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales, mujeres y hombres que han actuado con un gran compromiso con la democracia.

Durante la reanudación de la sesión permanente en la que se dio por concluida la etapa de cómputos, también intervinieron representantes de los partidos políticos Chiapas Unido, Encuentro Solidario, Del Trabajo, Morena y Revolucionario Institucional, quienes manifestaron su reconocimiento a la ciudadanía y autoridades electorales y destacaron los retos que están por venir a fin de mejorar y agilizar los procesos electorales y garantizar sanciones ejemplares a quienes cometan delitos electorales.

De esta manera, fueron entregadas 24 Constancias de Mayoría a Diputaciones locales y 118 a Presidencias Municipales, quedando pendientes los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec, donde no se realizaron elecciones por no existir las condiciones sociales y de seguridad propicias para ello, mientras que en los municipios de El Parral, y Emiliano Zapata no pudo completarse el desarrollo de la Jornada Electoral por motivos relacionados con paquetes electorales siniestrados. En lo que respecta al municipio de Oxchuc, no se llevó a cabo la elección de Diputaciones federales ni locales, mientras que la elección de autoridades municipales se realizará mediante Sistema Normativo Interno.