Continúa colecta de ayuda en SCLC

Félix Camas/ San Cristóbal

El obispo auxiliar de la Diócesis de esta ciudad, Luis Manuel López Alfaro, dio a conocer que la colecta de ayuda humanitaria para desplazados continúa, ya que consideran que es un tema delicado que va para largo.

En entrevista, aseguró que mientras no haya seguridad para las personas, no podrán regresar a sus hogares, “es un tema delicado porque hubo muchas denuncias que hicieron las comunidades, no se dio respuesta y ante la violencia tuvieron que salir, nos preguntan si están regresando, mientras no tengan la seguridad los hermanos no van a volver a sus comunidades”.

Afirmó que en Pantelhó tuvieron que salirse de sus hogares el pasado 7 de julio, cuando se dio un enfrentamiento entre dos grupos armados en la cabecera municipal y que no han regresado por viviendas destruidas.

Invitó a las autoridades competentes a escuchar, ya que es un tema que los pobladores venían denunciando y ahora que se dio “preguntan qué, por qué”, cuando como autoridades debieron escuchar las voces y dar respuesta, “bastante haríamos con escuchar y responder a lo que la gente nos está pidiendo”.

Es de recordar que son pocas las personas que han regresado a sus viviendas en Pantelhó, pero aún permanecen muchas familias refugiadas en San Cristóbal, y solamente la mayoría de personas de Chenalhó son los que han retornado.