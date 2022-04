Convenio con Red Salud

Pepe Rey / San Cristóbal

La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) firmó un convenio de colaboración para prestar servicios de salud, el otorgamiento de beneficios y farmacéuticos, capacitación, implementación de programas específicos y/o exclusivos, así como la implementación de entornos saludables y promotores de salud para beneficiarios, con “Red Salud”, representado por Vanessa Traconis Quevedo, gerente general.

“Con este convenio no sólo estamos buscando entablar relaciones que nos permitan promover la salud, sino tener la disponibilidad o darle la disponibilidad a través de la universidad a toda esta gente el acceso a la salud no es del todo, debe ser un derecho pero no es accesible para ellos, uno de los compromisos es atenderlo con el apoyo de la Unich”, dijo en su intervención Vanessa Traconis.

Explicó que el presente convenio ayudará a tener un diagnóstico de todas las personas que requieran un medicamento, además de acceso en la compra en ellos, “porque Red Salud está basado en un proyecto social, no asistencial, queremos cambiar esa figura porque no va ver dinero para todo”.

Se contempla la realización de brigadas médicas especialistas y reciban el apoyo de un médico, medicamentos y que estén en precios por debajo de los comerciales en las farmacias, incluyendo la farmacia que se instalará en la Unich.

“Red salud tiene por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar y ofrecer salud, bienestar, servicio y economía al alcance de todos, el programa tiene como propósito y compromiso de mejorar la vida de otros, con la colaboración de Red de socios comerciales para poner al alcance de todos, productos y servicios de calidad a costos accesibles por medio de seguimiento a las necesidades de salud de nuestros afiliados de una manera integral dentro y fuera de las instalaciones”, especificó.

Pretenden que la Unich se una al Programa de “escuelas promotoras de salud” para concientizar el cuidado de la salud, porque de lo contrario “no habrá poder humano para la problemática social en salud que tenemos”, con el apoyo además de sus 135 laboratorios para el tema de educación y promotora, y ahí la estrategia para ser sustentable, sostenible y rentable, “un programa que se dé continuidad”.