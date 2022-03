Delegado fanfarrón y trácala

José Velasco/ Villacorzo

De fanfarrón, ‘engañabobos ‘y trácala, tachan al delegado regional de gobierno, Julio César Zuarth López, mejor conocido como “Chechi Zuarth”, al ofrecer créditos de 50 mil pesos en Villacorzo.

Por medio de personas allegadas a él, ofrece créditos a cambio de que le entregan listas de 15 personas por grupos y las copias de credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE).

El flamante funcionario aspira a ser candidato a la Presidencia Municipal por Morena, según tiene línea gubernamental para ofrecer créditos y de esa forma ganar simpatía del electorado.

“Chechi Zuarth” se siente el mesías de Villacorzo, pues asegura tener línea del secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, para hacer campaña política anticipada, aun siendo funcionario de gobierno.

El psicópata de Julio César se ha olvidado que presuntamente tiene algunas demandas penales por algunos delitos que se le atribuyen de despojo, protección a taladores, entre otros.

Los denunciantes quienes omiten sus nombres por temor a represalias, hacen un llamado al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que ponga orden en esa delegación.

Toda vez, que la oficina regional simplemente no funciona, los empleados llamados operadores políticos son únicamente títeres de Zuarth, los tiene haciendo “talacha” a su favor o simplemente no hacen nada, no llegan o si llegan sólo es para chatear y hacerla de “trolls”, señalaron los denunciantes.