Denuncian irregularidades en servicio de asesores de créditos

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

A esta redacción se presentó una denuncia en la que un usuario de tarjetas de crédito denunció a la opinión pública, la situación que se presenta con los asesores o vendedores de algunos servicios a través de tarjetas de crédito.

Y es que Mauricio, señaló que es usuario de la tarjeta bancaria de BBVA, que adquirió hace poco más de 2 años, sin embargo, a través de este plástico adquirió un servicio de seguro de carro, el cual, de forma consensuada de pago a meses sin intereses, sin embargo, la anomalía se presenta con las condiciones de servicios, es decir, que se renuevan sin el consentimiento del usuario, lo cual genera gastos y molestias.

“Adquirí el seguro, ya vendí el carro que estaba asegurado, cuando adquirí este servicio me dijeron que en automático cuando se cumplía el año este servicio se cancelaba, lo cual es una mentira, ya que hace un mes me cobraron el monto total del año y esto me ha generado contratiempos e inconvenientes”.

Señaló de forma directa a los vendedores y asesores de la sucursal de BBVA de plaza Cristal donde adquirió el servicio, porque ahí lo engañaron para que comprara el seguro y posteriormente este se renovara, cuando en un inicio solo se había adquirido por un año.

Esto dijo generó que le cobraran intereses, y que en tan solo un mes se le cobrara más de 4 mil pesos en varios pagos, cuando por lo regular tiene un gasto de 600 pesos de forma mensual.

Los asesores y directores, únicamente se escudan en que tiene que ser por vía telefónica cuando haga las aclaraciones, sin embargo, dijo es importante que a gente sepa que hay malas prácticas en la venta de servicios.

“Lo que quiero es dejar en evidencia esta situación, ya que la gente no se deje engañar por estos asesores de ventanilla y que venden seguros de diversos tipos, a mí me cobraron cuando ya ni tenia el carro, y ahora hasta interese tuve que pagar por este engaño, ya que el asesor que me vendió me dijo que en automático se cancelaba el servicio”, dijo.

De esta manera hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que hagan su trabajo en cuanto a la publicidad engañosa, a las malas prácticas en estos bancos y que se acaben los daños económicos al cliente, que es el que siempre pierde.