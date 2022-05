Ejidatarios exigen que les paguen sus tierras

Marcos Ramos / Jiquipilas

Más de 50 personas, entre hombres y mujeres de diversos ejidos, volvieron a bloquear la carretera de pago Ocozocoautla-Arriaga, debido a la falta de pago de sus tierras que se ocuparon para el paso de la vía de comunicación particular.

Don Rolando, uno de los afectados y originario del ejido Sinaloa, dijo que ya están cansados de tantas reuniones, mesas de trabajo, minutas firmadas y no llegar a nada, pues lo único que buscan es el pago de sus terrenos y nada más.

“Ya tenemos una sentencia ganada por parte de tribunal agrario donde dice que nos deben de devolver las tierras a los afectados, pero como eso no se puede porque ahí pasa la carretera, queremos que nos paguen, que nos indemnicen, no queremos hablar con ningún funcionario que solo nos venga a decir mentiras y volver a quedar en lo mismo, en nada, y mientras eso no suceda, no nos vamos a mover de acá”, dijo.

Los ejidatarios mencionaron que a más de 15 años de pleito, no han logrado nada. El ejido Sinaloa inició un juicio, el mismo que fue ganado, pero nadie les ha pagado nada, ellos exigen que a quien le competa que pague las tierras ocupadas con costos actualizados.

“En el mes de diciembre llegaron peritos a los ejidos afectados para realizar avalúos, nos dijeron que a la semana más tardar salía el pago, pero ya pasó un mes y no hemos visto nada de nada”, sostuvo don Rolando.

El entrevistado continuó diciendo que ya hablaron con personal del grupo Aldesa, ellos argumentan que el gobierno les dio un permiso para poder construir la carretera, y ese permiso fue pagado en su totalidad, el grupo referido les dejó en claro a los ejidatarios que ellos no les van a pagar nada porque ya lo hicieron con el gobierno que estaba en turno cuando esta vía se construyó.

Don Federico, otro afectado también del ejido Sinaloa, dijo que él sí se vio afectado en gran parte sus tierras, y al igual que don Rolando que a quien le competa, les paguen y nada más, dijo que cuando ya están en las reuniones les prohíben hablar.

Doña Francisca, otra afectada, dijo que los ejidos con este problema son Julián Grajales, Carranza, Sinaloa, Guerrero, Triunfo, Tiltepec, parte de Arriaga y de Ocozocoautla, Calera, y también la cabecera de Jiquipilas.

Todos ellos piden solo una cosa: que les paguen.