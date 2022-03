El “Enemigo Migue” no levanta en La Concordia

José Velasco / La Concordia

Pese al acarreo y a la millonada de pesos que Miguel Ángel Córdova Ochoa, el “Enemigo Migue”, le está invirtiendo a su campaña política, simplemente no levanta.

Eso tiene nervioso al candidato a la alcaldía municipal por el Partido Encuentro Solidario (PES), pues algunas expresiones políticas se aliaron a su proyecto, pero más que sumar llegaron a restar.

Ni regalando dinero, despensas, equipos deportivos y otros, el “Enemigo Migue” no levanta, pues es repudiado por los concordeños por el historial oscuro que lo persigue.

Coinciden que, en lugar de andar buscando “hueso” debería preocuparse por solucionar algunas denuncias que existen en su contra, pues tiene demandas penales por desvíos millonarios.

No se descarta que horas antes de las elecciones del 6 de junio surja un candidato emergente que sustituya al “Enemigo Migue”, toda vez que podrían aplicarle la ley por las demandas que existen en su contra.

En un principio y con base en un sondeo, Miguel Ángel Córdova Ochoa, aventajaba a sus adversarios, sin embargo, todo se vino abajo cuando éste sumó a lidercillos de otras expresiones políticas y a la vez surgió una candidata que tiene liderazgo en el municipio.

Miguel Ángel Córdova no está levantando como esperaba, está fracasando, no lo quieren, no está dando resultados.

No ha logrado convencer a las bases que anteriormente estaban con él, por consecuente se siente derrotado, arrastra fuertes problemas de poder de convencimiento hacia el electorado y por si fuera poco ya se habla que dejará la candidatura toda vez que las críticas hacia él cada día son más duras