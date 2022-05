Emiten recomendaciones ante inseguridad en SCLC

Félix Camas/ San Cristóbal

Integrantes y usuarios del Parque Natural Encuentro que se ubica cerca del área de Las Canastas de esta ciudad, emitieron un comunicado de prensa para alertar a la población sobre una serie de asaltos en la zona y aunque han recibido el apoyo de la Policía Municipal y vecinos, la preocupación es latente.

Relatan que los hechos delictivos se dieron el sábado 10 de julio y jueves 15, fueron robos a mano armada contra mujeres y también hubo un intento de asalto el 20 de julio, “se presume que los hechos delictivos fueron realizados por la misma persona; un joven delgado (65 kg y 1.60/1.65 mts) de aproximadamente 22 años con una motoneta Italika con llantas rojas, generalmente vestido con sudadera gris o negra y capucha”.

Además de los patrullajes de los elementos de seguridad, han establecido canales de comunicación directos con la comandancia para una pronta atención de las llamadas de auxilio o prevención de posibles delitos. “También se conformó un chat donde participamos personal y colaboradores del Parque”.

Asimismo, emitieron las siguientes recomendaciones: “No camines a solas en lugares solitarios. Organízate con tus amigos para salir en grupos. Utiliza medios de comunicación efectivos para poder solicitar apoyo. Siempre asegúrate que algún amigo o familiar sepa dónde estás y a dónde vas. Lleva contigo un silbato para poder llamar la atención y prevenir un incidente”.

“Si algún sujeto te aborda con la intención de robarte algo material, no te resistas entrégale lo que quiere tu vida es más valiosa. Siempre denuncia cualquier acto de violencia ante el ministerio público. No transites con objetos de valor de no ser sumamente necesario. En caso de ver algún sospechoso comunícate al WA de la policía Municipal 967-149-35-21”.