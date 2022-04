Empleados municipales, en la incertidumbre

Álvaro López / Huixtla

En la incertidumbre se encuentran empleados del Ayuntamiento de Huixtla, ya que desde el pasado lunes corre el rumor de que serán despedidos, toda vez que fracasó la candidatura del partido Morena de José Luis Laparra Calderón, que daría continuidad al proyecto de gobierno por otros tres años más.

“El jefe está muy molesto porque invirtió mucho dinero y el proyecto no cuajó”, comentan algunos funcionarios municipales, tanto de oficina como de campo, así como de primer y segundo nivel que también están en la mira.

Para salir del atolladero, al edil con licencia no le queda de otra que despedir a los empleados y como pretexto los culpa de ser los inmediatos responsables de que el proyecto no se lograra, cuando es el pueblo que ya no soportaba la presencia del corrupto y prepotente alcalde.

Por lo menos cuatro meses antes de la contienda electoral el 90 por ciento de trabajadores y empleados no acudían a sus centros de labores (recibiendo quincenalmente su salario) porque estuvieron dedicados en todo el municipio a promocionar a Laparra Calderón para que llegado el momento con la candidatura en las manos el pueblo se volcara en su apoyo y el día de la elección sin pretextos emitieran el sufragio a favor del abanderado morenista.

Empleados revelaron que el lunes 14, la presidenta municipal interina, Gloria Dinora Valdovinos Olvera y por órdenes del todavía alcalde con licencia, les envió documento en el que deben presentarse a laborar puntualmente de las 8:00 a las 16:00 horas y quien no acate dicho ordenamiento se atenga a las consecuencias; con cualquier pretexto serán despedidos, ese es el fin de dicha misiva, aseguraron.