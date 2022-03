Entre 5 y 10 mil pesos para agilizar trámites en el INM

M de R / Tapachula

Algunos organismos no gubernamentales calculan que en la ciudad de Tapachula existen un promedio de “60 mil migrantes” de diversas nacionalidades varados y contenidos debido a la imperante corrupción existente al interior del Instituto Nacional de Migración, denunciaron los extranjeros.

Mayeli, de origen cubano, relató que llegó a México desde hace seis meses, y para regularizar su situación y obtener una visa humanitaria, acudió a las oficinas de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero la enviaron a migración en donde se presentó con su documentación correspondiente.

“En migración no me daban nada, no me daban cita, acudía constantemente a solicitar información y no resolvía nada”, explicó. Ante tanta insistencia, la cubana, denunció que se le acercó una persona en las oficinas del INM.

Le dijo que trabajaba directamente con el personal administrativo de migración, con una funcionaria de nombre Claudia. El supuesto empleado de migración le propuso pagar cinco mil pesos para que le pudieran resolver su trámite.

Para ello, le pidió a la migrante que fuera a un ciber que se encuentra en las afueras del INM. En su desesperación, la mujer hizo lo que le indicaron y logró obtener su cita de manera inmediata, y después de otros pagos más fuertes obtuvo su documento.

Miles de migrantes de diversas nacionalidades, que no tienen para pagar sus trámites, han protestado por este modo de operar con total corrupción. Las personas que viajan sin dinero se quedan en los albergues de Tapachula, una ciudad que debería ser de paso en la ruta migratoria.

Mientras que el INM, sigue plagado de corrupción, abusos y omisiones de parte del delegado en Chiapas, Aristeo Taboada Rivera.