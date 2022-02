Equipan a los policías

M de R / Villacorzo

En su primera visita al municipio de Villacorzo en lo que va de esta administración que preside el alcalde Robertony Orozco Aguilar, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas realizó la entrega de dos patrullas, uniformes y equipos tácticos a policías municipales.

En su mensaje de bienvenida, el presidente municipal, Robertony Orozco Aguilar, destacó que está convencido de que “sin seguridad no hay gobernabilidad, no hay garantías y no hay inversión”.

“Hablar de seguridad, es hablar de un gobernador que se levanta muy temprano, que es el primero que está en la mesa de seguridad revisando todas las estrategias y líneas de acción que permitan que Chiapas siga siendo el estado más seguro, porque tenemos un gobernador que aplica el Estado de derecho y les ha dado certeza jurídica a los ciudadanos y eso nos motiva a nosotros a estar en la mesa de seguridad de manera diaria”, dijo.

Señaló que el Ayuntamiento involucra a la sociedad para que participe y acompañe para evaluar el actuar de los elementos policiacos, “toda vez que necesitamos mantener y fortalecer la confianza que usted le ha dado al pueblo de Chiapas”.

Orozco Aguilar dijo que su gobierno invertirá más del 50 por ciento en materia de seguridad del fondo Fortamun y “vamos a dignificar a nuestros policías que son los que hacen el trabajo más sensible para nuestra población”.

Por su parte, el mandatario estatal dijo que la seguridad es fundamental, es el primer paso y es la llave para mantener el progreso y el desarrollo de Villacorzo.

Desde este municipio, el gobernador puso en marcha el programa “Tinta Preventiva” que busca prevenir factores de riesgo y a la vez brindar a la juventud oportunidades de autoempleo