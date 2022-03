Exhortan a feligreses a reforzar medidas

Janet Hernández Cruz / Diario de Chiapas

Sacerdotes y religiosas de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, hicieron un llamado a los feligreses a seguir cuidándose, ya que la pandemia aún está presente, por lo que pidieron usar todas las medidas de seguridad sanitaria.

Indicaron que el pasado 28 de julio llevaron a cabo una reunión virtual, para analizar el tema de la apertura de las iglesias y parroquias que corresponden a la Diócesis.

Destacaron que en dicha reunión acordaron que las iglesias pueden estar abiertas, pero no habrá misas. “Hay iglesias y parroquias pequeñas donde hay mayor ventilación, pero serían los sacerdotes o catequistas que deben de valorar si van a celebrar misas, porque la pandemia aún está presente en México, Chiapas y San Cristóbal, pero que no haya mucha concentración de personas, y sobre todo deben de medir la sana distancia, con gel antibacterial en las entradas, pero repito, no es recomendable que se abran las iglesias”.

Expresaron que Chiapas está en semáforo naranja, pero las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula están en semáforo rojo, porque son los lugares donde hay más aglomeración de personas, feligreses, “por eso pedimos a las iglesias y parroquias pequeñas que lo valoren”.

“Que se respeten los procesos de cada parroquia, porque en cada barrio son diferentes las iglesias, son pequeñas, por eso los agentes pastorales y los párrocos conjuntamente tomaran las decisiones, las fechas y formas de tener tales celebraciones”, concluyeron.