Grupo de Danza cumplirá 25 años; no reciben apoyo

Félix Camas / Diario de Chiapas

Una vez que se supere la pandemia de covid-19, el Grupo de Danza Folklórica Xicotepec pide un espacio para poder realizar sus ensayos, ya que hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyo institucional, ni de la Casa de la Cultura, ni del Municipio.

Agilberto Díaz Gómez explicó en entrevista que el próximo 2 de marzo estarán cumpliendo 25 años de estar conformados, donde han dado a conocer los bailables chiapanecos en otros estados, lo cual ha sido financiado con recursos propios.

“El próximo 2 de marzo esperamos hacer nuestro evento de aniversario, aun no hay un lugar, no tenemos espacio ni para ensayar, no se ha contado con el apoyo necesario por parte de Casa de la Cultura o Municipio para ensayar, siempre nos ponen trabas”.

Asimismo, dijo que Xicotepec se encuentra integrado por 39 personas, y son aceptados de los 13 años en adelante, “somos un grupo independiente que no hemos recibido apoyo de ninguna otra institución, no hay ningún subsidió, en algunas ocasiones solo hemos participado en la Feria”.

“Nos hemos presentado fuera de Chiapas, en estados como Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, en Guatemala hemos estado en 4 ocasiones, gracias a don Virgilio García que es quien nos lleva; representamos danza folklórica del estado y nacional, pero principalmente Chiapas”.

Finalmente, destacó que en breve busca formar un grupo de niños, para fomentar los bailables folklóricos entre las nuevas generaciones, lo cual se buscará hacer en conjunto con una asociación que da apoyo para mujeres.