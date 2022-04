Honestidad, lealtad con el pueblo y responsabilidad, pide Rutilio Escandón a su Gabinete

M de R / Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la reunión quincenal con el Gabinete Legal y Ampliado, donde pidió a sus colaboradoras y colaboradores cuidar los recursos de la gente y actuar bajo tres principios: honestidad, lealtad con el pueblo y responsabilidad con el trabajo.

En Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo estatal reiteró su exhorto a quienes están a cargo de las dependencias estatales a hacer las cosas bien y terminar con los vicios que se acumularon durante muchos años, como es la corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, nepotismo e irresponsabilidad, porque de lo contrario nadie lo hará.

“Será un resultado a mediano y largo plazo, pero tenemos que iniciarlo porque estamos ante la gran oportunidad de servir a Chiapas y esa es la riqueza más importante”, dijo al tiempo de dejar en claro que la única relación que le interesa con las y los servidores públicos es de trabajo decente, no basada en complicidades.

“Nos debemos conducir de forma seria y comprometida, algunas personas aún no creen que actuaremos, y aunque sancionar a quienes cometan estos errores no es algo que nos alegre porque significa que vulneraron nuestra confianza, es lo justo y lo congruente, porque no es solo un discurso, como antes, cuando hablaban contra la corrupción pero eran cómplices, aquí no hay ese tipo de relación”, acotó.

Respecto al paro nacional de mujeres del 9 de marzo, al que diversas asociaciones y organismos se han sumado, Escandón Cadenas refrendó su respeto y convicción de impulsar acciones que lleven a la garantía de sus derechos, por lo que manifestó que las mujeres que decidan ausentarse en las dependencias gubernamentales, como parte de este movimiento, o continuar con sus responsabilidades, tienen toda la libertad de hacerlo.

En otro momento, el gobernador les instruyó que investiguen si en sus instituciones hay notarias o notarios que ocupen algún cargo, con la finalidad de que elijan si renuncian al servicio público o a la patente.

Finalmente, reiteró la convocatoria a que sean agentes preventivos y se sumen a las tareas de concientización en los temas de incendios forestales y de salud, como el caso del coronavirus, para que la población tome precauciones y se proteja de cualquier riesgo por esta enfermedad.