Hoteleros piden condonación

Félix Camas / San Cristóbal de Las Casas

Ana Mari de Guadalupe Moguel Gómez, presidenta de la Asociación de Hoteles de esta ciudad, dio a conocer que se encuentran pidiendo a las autoridades municipales, la condonación y descuentos que se paga anualmente por la operatividad de los establecimientos, ya que por la pandemia del COVID-19 se encuentran pasando una situación económica difícil, dónde apenas están teniendo una recuperación.

En entrevista, comentó que desde el inicio de esta Administración se encuentran pidiendo una cuota fija para las licencias de funcionamiento, porque “hay hoteleros que les dan una cuota, a otros otra, pero como no nos han resuelto nada ahorita queremos la condonación del año 2019 y 2020, ya que por la pandemia los hoteles fueron cerrados, tuvimos que pagar sueldos, seguro social y demás prestaciones a los empleados”.

“Queremos un descuento para este año también porque la reactivación económica va lenta, pero está es la hora que no nos resuelven nada, nos dicen que giremos oficios para tal persona, por ejemplo al tesorero y luego él dice que no le compete, vamos a dejar los oficios y a veces no encontramos a nadie, pero debo reconocer a la regidora Claudia Sancho que nos ha atendido y desde sus facultades ha realizado todo lo posible para que se nos dé un respuesta positiva”.

Asimismo, dijo que quieren un descuento en la inspección sanitaria, porque la reactivación va muy poco a poco, “no está como en el 2019, ahorita con tantos bloqueos estamos a 30 por ciento, es muy bajo, por eso requerimos el apoyo”.

“Las autoridades ponen en la caseta un letrero de que es delito federal, pero a la hora de los bloqueos no hacen nada, por lo que esperamos en la temporada vacacional haya un repunte, pero tenemos que ver qué las autoridades hagan su trabajo para que no hayan bloqueos carreteros”, finalizó.